Abu Dhabi migliore destinazione e terminal crocieristico al mondo

La città di Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti, è stata premiata con quattro riconoscimenti ai World Cruise Awards 2023. L'emirato è stato premiato sia come “Migliore destinazione crocieristica del mondo” sia come “Migliore destinazione crocieristica del Medio Oriente”, mentre l'Abu Dhabi Cruise Terminal del porto Zayed, gestito da AD Ports Group, è stato eletto come “Migliore terminal crociere del mondo” e “Migliore terminal crociere del Medio Oriente”.

Il porto di Abu Dhabi eletto come migliore destinazione crocieristica e terminal crocieristico al mondo

Abu Dhabi, il porto Zayed ha accolto 600mila visitatori nel 2023

Il terminal crociere di Abu Dhabi al porto Zayed ha registrato una crescita notevole, accogliendo oltre 600mila visitatori ad Abu Dhabi. Solo il primo trimestre del 2023 ha registrato una forte performance, con 363.494 visitatori e 120 scali, un aumento significativo rispetto all'anno precedente.

Il riconoscimento di Abu Dhabi come destinazione crocieristica globale riflette anche l'impegno nell'offrire esperienze nuove e uniche, disponibili durante tutto l'anno - ulteriormente rafforzate da partnership strategiche, come la collaborazione tra MSC Crociere e la Formula 1.

Abu Dhabi, esperienze memorabili e autentiche ai crocieristi

Saleh Mohamed Al Geziry, direttore generale del Turismo presso il dipartimento della Cultura e del turismo di Abu Dhabi, ha commentato con soddisfazione ricordando che «i riconoscimenti globali e regionali sottolineano l'impegno di Abu Dhabi nel fornire esperienze memorabili e autentiche ai crocieristi. L'ospitalità emiratina attende i crocieristi che navigano nel Golfo Arabico; la miscela di tradizione e modernità di Abu Dhabi l'ha resa non solo la scelta migliore nella regione, ma anche una rinomata opzione globale per i visitatori affascinati dalle diverse offerte di destinazione di Abu Dhabi».