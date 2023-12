Il Natale si avvicina e a Genova è tempo di Pandolce

Conosciuto come "U pandùce" nel dialetto locale, questo dolce è il protagonista indiscusso delle festività natalizie e non può mancare sulle tavole dei genovesi durante il giorno di Natale. Ma è una specialità che può essere gustata tutto l'anno, non solo durante le feste che chiudono l'anno.

Il pandolce genovese

Pandolce, non solo a Natale

Alessandro Cavo, il Presidente di Fipe-Confcommercio Genova, sottolinea che questa tipicità locale non è solo legata alle celebrazioni natalizie ma può essere assaporata anche durante gli altri mesi dell'anno. Grazie alla sua lunga conservazione, il pandolce è diventato un prodotto tipico genovese, affiancando il pesto, la focaccia e la prescinsêua. Questa deliziosa tradizione gastronomica è destinata a essere apprezzata non solo dai genovesi ma anche da esperti, giornalisti di settore, influencer digitali, cittadini e turisti desiderosi di scoprire e promuovere l'eccellenza del comparto gastronomico locale.

Pandolce genovese, non solo per Natale

Una competizione per valorizzare il pandolce

Da questa volontà è nata la prima edizione del Campionato di pandolce genovese tipo basso, organizzato da Confcommercio Genova e dall'Associazione Pasticcerie Fipe-Confcommercio Genova, con la collaborazione di Regione Liguria, Comune di Genova e Camera di Commercio di Genova. Lo scopo principale di questo evento è diffondere la tradizione gastronomica locale, valorizzandone la storia, la tecnica e la produzione.

Un momento della competizione

Filippo Tagliafico, Presidente dell'Associazione Pasticcerie della Fipe genovese, riferisce con entusiasmo che la prima edizione del Campionato, tenutasi domenica 12 novembre, ha coinvolto ben 87 concorrenti amatoriali di tutte le età provenienti da tutto il territorio ligure. La partecipazione, che va dai 18 ai 98 anni, dimostra il forte interesse e coinvolgimento della comunità nella diffusione delle tradizioni della città.

A novembre organizzata la prima edizione del Campionato di pandolce genovese tipo basso

Matteo Losio, Presidente dell'Associazione Ristoranti Fipe-Confcommercio Genova, sottolinea che nonostante una leggera diminuzione delle previsioni per le festività natalizie rispetto all'anno precedente, esse rimangono in linea con il trend dell'intero 2023. Auspica che le festività natalizie agiscano come stimolo per rilanciare i consumi e dare nuovo impulso al settore nel 2024.