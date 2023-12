Italia, destinazione turistica d'eccellenza con progetti ambiziosi per il futuro

Ho partecipato al Forum Internazionale del Turismo a Baveno (Vb), una due giorni intensa, ma piacevole, con viste mozzafiato sul lago Maggiore. Hanno preso parte diversi ministri Italiani e resposabili internazionali del turismo Europeo , naturalmente la padrona di casa On. Daniela Santanchè, apertura del presidente del Senato La Russa e chiusura del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Turismo, dal governo maggiore attenzione al patrimonio italiano

Turismo, dal governo maggiore attenzione al patrimonio italiano

La novità interessante, consiste nel fatto che i vari ministeri si sono uniti, per riportare l’Italia in vetta alle classifiche mondiali del turismo, considerando che:

L'Italia è una delle principali destinazioni turistiche al mondo e ha una reputazione di grande attrattiva per i turisti; è ricca di storia e cultura, con una vasta gamma di siti storici e artistici. Città come Roma, Firenze e Venezia sono famose per i loro monumenti e le loro opere d'arte, come il Colosseo, il Duomo di Firenze e la Basilica di San Marco; è patria di alcuni dei più grandi capolavori artistici e architettonici del mondo. Opere come la Pietà di Michelangelo e la Cappella Sistina sono solo alcuni esempi dell'incredibile patrimonio artistico italiano.

La cucina italiana è rinomata in tutto il mondo per la sua varietà e qualità. Piatti come la pizza, la pasta, il gelato e il caffè sono diventati icone della cultura italiana. Inoltre, l'Italia è famosa per i suoi vini, con regioni vinicole come la Toscana, il Piemonte e la Sicilia che producono alcuni dei migliori vini al mondo.

L'Italia offre una grande varietà di paesaggi spettacolari, dalle coste della Riviera italiana alle colline della Toscana, dalle montagne delle Dolomiti alle isole della Sicilia e della Sardegna. Questi paesaggi pittoreschi attraggono i turisti amanti della natura e offrono molte opportunità per attività all'aperto come escursioni, trekking e sport acquatici.

Gli italiani sono noti per il loro stile di vita rilassato e per la loro ospitalità. I visitatori possono godere di una cultura del “dolce far niente”, gustare la cucina locale, partecipare a feste e festival tradizionali e sperimentare l'accoglienza calorosa degli italiani.

Turismo in Italia, dal fashion tourism a quello delle radici

Senza dimenticare il fashion tourism concentrato in 4 città: Milano, Roma, Firenze e Venezia, ma naturalmente i turisti poi, approfittano per visitare il Bel Paese. Il 2024 sarà l’anno del turismo delle radici italiano, (ci sono 80 milioni di Italiani o di origine Italiana nel mondo) noto anche come turismo genealogico o turismo di ritorno, è una forma di turismo che coinvolge persone di discendenza italiana che desiderano visitare i luoghi delle loro origini familiari in Italia.

Questo tipo di turismo è diventato sempre più popolare negli ultimi anni, poiché sempre più persone cercano di scoprire le loro radici e connettersi con la propria eredità culturale. Il turismo delle radici italiano offre ai visitatori l'opportunità di esplorare le città, i villaggi e le regioni in cui i loro antenati sono nati, hanno vissuto e hanno lasciato un'impronta. Questo può includere la visita di chiese, cimiteri, archivi storici e luoghi di interesse familiare. Molte persone cercano anche di rintracciare parenti viventi o di connettersi con la comunità locale per scoprire di più sulla loro storia familiare.

Le regioni italiane più popolari per il turismo delle radici includono la Sicilia, la Calabria, la Campania, la Puglia e la Lombardia, poiché molte persone di origine italiana provengono da queste aree. Tuttavia, il turismo delle radici può essere praticato in qualsiasi parte d'Italia, a seconda delle origini familiari di ciascun individuo.

Turismo in Italia, i turisti cercano prodotti agricoli locali

L'agriturismo, l'Italia è famosa per la sua produzione agricola di alta qualità, che include prodotti come olio d'oliva, vino, formaggi, salumi e molti altri. Questi prodotti agricoli di qualità sono spesso una delle attrazioni principali per i turisti che visitano l'Italia e possono soggiornare e sperimentare la vita rurale italiana. Questo offre ai visitatori l'opportunità di immergersi nella cultura agricola italiana, partecipare a attività agricole come la raccolta delle olive o la vendemmia, e gustare prodotti locali freschi e genuini.

Inoltre, molte regioni italiane offrono tour enogastronomici, che permettono ai turisti di visitare vigneti, cantine, caseifici e altre aziende agricole per degustare i prodotti locali e imparare sul processo di produzione. Questi tour offrono un'esperienza autentica e permettono ai visitatori di scoprire la ricchezza e la diversità dell'agricoltura italiana.

Turismo in Italia, c'è spazio anche per gli sportivi

Il turismo sportivo è un’altra forma di turismo che coinvolge viaggi e attività legate allo sport. Questo tipo di turismo può includere la partecipazione a eventi sportivi, la visita di stadi e impianti sportivi, la pratica di sport o attività all'aperto e la partecipazione a tour o esperienze legate allo sport.

Il turismo sportivo può essere praticato in diverse forme, a seconda degli interessi e delle preferenze dei viaggiatori. Alcuni esempi di turismo sportivo includono:

Turismo sportivo di spettacolo (calcio, Formula 1, tornei di tennis o competizioni di golf);

(calcio, Formula 1, tornei di tennis o competizioni di golf); Turismo sportivo attivo (escursioni, trekking, ciclismo, surf, sci, immersioni subacquee o arrampicata );

(escursioni, trekking, ciclismo, surf, sci, immersioni subacquee o arrampicata ); Turismo sportivo esperienziale (lezioni di cucina italiana, corsi di yoga, campi di addestramento sportivo o tour guidati di stadi e impianti sportivi).

Insomma l’Italia è unica, per posizione, clima, patrimonio artistico, storico, culturale, gastronomico etc. Unica pecca di questo Forum, consiste nel non aver affrontato a fondo l’argomento della mancanza di personale e di professionalità del settore dell’accoglienza, che se non risolto potrebbe portare gravi disagi a tutta la filiera, la Ministra Santanchè, ci ha promesso comunque di riceverci in ministero per affrontare l’argomento.