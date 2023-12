Airbnb fa pace con il Fisco: pagherà le sanzioni da 576 milioni

Alla fine, è stato trovato l’accordo: e per chiudere il contenzioso fiscale con l'Agenzia delle Entrate, Airbnb pagherà all'Italia 576 milioni di euro, di cui circa 353 milioni per le ritenute dovute e non versate, 174 milioni a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni commesse e 49 milioni di interessi. L'accordo copre gli anni dal 2017 al 2021.

Airbnb verserà al Fisco italiano 576 milioni di euro

Airbnb e il Fisco italiano, che cosa era successo

Ma torniamo ai fatti. La Procura di Milano aveva contestato ad Airbnb la mancata dichiarazione e il mancato pagamento della cedolare secca del 21% sui canoni di locazione breve, dovuta dalla società in qualità di sostituto d'imposta dei locatori.

Gli inquirenti avevano stimato che Airbnb aveva incassato 3,7 miliardi di euro in canoni durante quel periodo, con 779 milioni di tasse non pagate. A novembre, la Procura aveva ottenuto il sequestro di questa somma. L'intesa con l'Agenzia delle Entrate chiude il contenzioso per il periodo 2017-2021, mentre Airbnb continua a dialogare con le autorità italiane per gli anni 2022 e 2023.

Ma gli host quanto guadagnano?

Nel mentre la società ha fornito alcuni dati sul mercato italiano che possono fare luce su una domanda che in molti si fanno: ma quanto guadagna un host di Airbnb? Secondo la piattaforma, oltre tre quarti degli host italiani gestiscono un solo annuncio, e l'host tipico ha guadagnato poco più di 3.500 euro nel 2022. Circa il 59% dei locatori sostiene che il reddito derivante da Airbnb li aiuta a coprire le spese mensili, mentre il 15% afferma di lavorare nei settori della sanità, dell'educazione o della pubblica amministrazione.