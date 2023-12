“Il Carpaccio” per 50 Top (l'ennesima guida) è il miglior ristorante italiano al mondo

La fase finale dell'anno per il mondo della cucina, per lo meno in Italia, significa guide e classifiche gastronomiche. L'ennesima è stata svelata di recente da parte di 50 Top Italy che, durante la serata del 12 dicembre, ha svelato quali sono i migliori ristoranti italiani nel mondo per l'edizione 2024 della guida. Per la guida ideata dal giornalista Luciano Pignataro, Barbara Guerra e Albert Sapere a trionfare è stato il parigino Il Carpaccio.

Il Carpaccio di Parigi è il miglior ristorante italiano del mondo

Il Carpaccio, un ristorante che rappresenta la cucina italiana d'oltralpe, guidato da Oliver Piras e Alessandra Del Favero, è stato insignito del titolo di Miglior Ristorante Italiano del Mondo. Seguono Gucci Osteria Tokyo, con lo chef Antonio Iacoviello, al secondo posto, e il ristorante Don Alfonso a Toronto, in Canada, con il suo chef Davide Ciavattella, al terzo posto. Di seguito l'elenco delle prime 10 posizioni:

I primi tre classificati della guida 50 Top

Il Carpaccio , Parigi (chef Oliver Piras e Alessandra Del Favero)

, Parigi (chef Oliver Piras e Alessandra Del Favero) Gucci Osteria , Tokyo (chef Antonio Iacoviello)

, Tokyo (chef Antonio Iacoviello) Don Alfonso , Toronto (chef Davide Ciavattella)

, Toronto (chef Davide Ciavattella) Da Vittorio , Shanghai (chef Stefano Bacchelli)

, Shanghai (chef Stefano Bacchelli) Luca Fantin , Tokyo (chef Luca Fantin)

, Tokyo (chef Luca Fantin) Fiola , Washington (chef Flavio Trabocchi)

, Washington (chef Flavio Trabocchi) Rezdora , New York (chef Stefano Secchi)

, New York (chef Stefano Secchi) Sesamo , Marrakesh (chef Vania Ghedini)

, Marrakesh (chef Vania Ghedini) Il Lago , Gineva (chef Massimiliano Sena)

, Gineva (chef Massimiliano Sena) Buona Terra, Singapore (chef Denis Lucchi)

Guida 50 Top Italy, tutti i premi speciali tra Italia ed estero

Sul palco si sono poi susseguiti i vincitori dei premi speciali assegnati ai migliori ristoranti italiani in Italia e nel mondo: a Evviva Maria di Conversano (Ba), è andato il premio Novità dell’Anno 2024 - Solania Award in Italia, mentre ad Art di Daniele Sperindio a Singapore, il premio Novità dell’Anno 2024 - Solania Award all’estero. Di seguito tutti gli altri premi speciali assegnati nel corso della serata.