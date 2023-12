Si promuove il Bel Paese con il Giro d'Italia Women al via il 7 luglio da Brescia

L'edizione numero 35 del 'Giro d’Italia Women 2024' prenderà il via il 7 luglio dalla pittoresca città di Brescia, come annunciato durante la presentazione ufficiale presso Palazzo Pirelli.

L'evento, orchestrato da RCS Sport, ha visto la partecipazione dell'assessore regionale Barbara Mazzali, responsabile del Turismo, Marketing territoriale e Moda, nonché dei Grandi Eventi, insieme al sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega allo Sport e Giovani, Lara Magoni.

Il percorso del Giro d'Italia Women: dalla Lombardia all'Abruzzo

Il percorso della competizione femminile attraverserà la Lombardia, l'Emilia-Romagna, le Marche, l'Umbria e l'Abruzzo, per concludersi all'Aquila il 14 luglio, dopo otto tappe e 856 chilometri di sfide avvincenti. Barbara Mazzali ha sottolineato l'importanza di utilizzare il Giro d’Italia Donne 2024 come un'opportunità straordinaria per mostrare al mondo le bellezze del territorio.

Un momento della presentazione

Quest'anno, la partenza da Brescia offre l'occasione di esplorare una città di straordinaria bellezza, incorniciata dal lago di Garda e circondata dalle colline di Franciacorta, famose per i loro pregiati vini frizzanti.

Il Giro d'Italia Women celebra l'importanza del ciclismo in Lombardia

Le tappe del percorso toccheranno località affascinanti, come Sabbioneta nel Mantovano, sottolineando il potenziale del ciclismo come strumento di marketing territoriale. Mazzali ha ribadito l'impegno nel promuovere il cicloturismo, citando un'indagine recente che posiziona la Lombardia come la terza regione preferita dai cicloturisti italiani. L'assessore ha evidenziato che il cicloturismo contribuisce in modo significativo a combattere la stagionalità turistica, consentendo ai visitatori di esplorare luoghi extra-urbani, come colline, campagne e lungo i fiumi, in un modo di viaggiare lento e responsabile.

Lara Magoni ha enfatizzato che la 35ª edizione del Giro d’Italia in rosa rappresenta l'evento pre-olimpico finale prima delle Olimpiadi del 2024 a Parigi. Ha previsto un tour entusiasmante, durante il quale gli atleti in gara avranno l'opportunità di mettersi in mostra prima della prova a cronometro olimpica. Infine, il sottosegretario ha sottolineato l'importanza del ciclismo in Lombardia, con 635 società e oltre 22 mila tesserati, confermando la regione come leader nazionale sia nel campo professionistico che amatoriale.