La combo perfetta degli italiani per le Feste natalizie? Aperitivo in casa e Spritz

Durante le festività di fine anno, il 64,5% degli italiani opta per celebrare l'aperitivo tra le pareti domestiche, con amici, parenti, partner o colleghi. Uno dei cocktail preferiti rimane lo Spritz, scelto da due italiani su tre, come confermato da un'indagine condotta da AstraRicerche per Select, l'aperitivo di Gruppo Montenegro nato a Venezia nel 1920. Secondo i dati emersi dal sondaggio su un campione di oltre 1.000 italiani tra i 18 e i 65 anni, lo Spritz è la scelta principale per il 29% degli italiani durante l'aperitivo natalizio, soprattutto se consumato a casa.

Lo Spritz è la scelta numero degli italiani per l'aperitivo in casa durante le festività natalizie

Il web continua a essere una fonte di ispirazione per circa il 64,9% degli italiani, sia per gli appassionati sia per i neofiti, con i social media che giocano un ruolo significativo (35,2%). Tuttavia, il 39,3% preferisce fare riferimento alla tradizione e alle antiche ricette.

Ecco come preparare uno Spritz veneziano autentico

Sandra Tasca, proprietaria di Tàscaro, il primo bacaro veneziano a Milano, offre cinque consigli per preparare uno Spritz veneziano autentico: