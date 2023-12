Il Natale a tavola salvato dal calo dei prezzi degli alimentari: quanto si spenderà

La diminuzione dei prezzi dei prodotti alimentari sta contribuendo a salvaguardare le finanze delle famiglie italiane, che durante le festività natalizie spenderanno oltre 5 miliardi di euro per i pasti. Lo riferisce un'analisi della Coldiretti, evidenziando l'impatto della frenata nell'aumento dei prezzi degli alimenti, che a novembre è stato del 5,8% secondo i dati sull'inflazione dell'Istat.

Il calo dei prezzi dei beni alimentari una manna dal cielo per il Natale degli italiani

In Italia circa un quinto del budget delle famiglie è destinato al cibo

Nello specifico, si osserva un rallentamento nell'aumento dei prezzi degli alimenti lavorati (+5,8%), ma vi è un contrasto con l'incremento dei prezzi degli alimenti non lavorati (+5,6%), principalmente a causa dell'aumento dei costi dei vegetali (+7,6%) e della frutta (+10,4%) per i consumatori, mentre i produttori agricoli non riescono a coprire i costi di produzione. In Italia, ricorda la Coldiretti, l'alimentazione rappresenta circa il 18% della spesa mensile media delle famiglie, ammontando a 482 euro al mese. Questo significa che poco meno di un quinto del budget familiare è destinato al cibo, mentre si nota un costante aumento dell'incidenza di altre voci di spesa come casa, abbigliamento, trasporti e comunicazioni nel corso del tempo.

Un cambiamento di tendenza, dunque, che è fondamentale per sostenere le famiglie, l'economia e l'occupazione, specialmente dopo il periodo di inflazione elevata dei mesi precedenti, che ha portato a una riduzione degli acquisti alimentari da parte degli italiani, che hanno speso di più pur consumando meno.