Cena di Natale solidale al Bommarè Milano a sostegno di Pane Quotidiano Onlus

Una battuta che dice tutto e inquadra il personaggio: “ogni anno a Natale non posso ignorare chi ha bisogno degli alimenti essenziali”. A pronunciarla è Jacopo Autieri, giovane imprenditore napoletano ma milanese di adozione, che insieme a Luigi Rossi, Vice presidente di Pane Quotidiano Onlus, ha organizzato, per la sera di domenica 17, la Cena di Natale a favore di Pane Quotidiano.

Pane Quotidiano Onlus è un’organizzazione no-profit con sede a Milano

Una cena alla quale possono partecipare tutti, donando direttamente alla Onlus un’offerta di 40 euro (importo minimo a persona), organizzata al Bommarè Milano (Viale Bligny 39) che è il secondo ristorante, dopo quello di Cercola (Napoli) aperto da Autieri secondo un concetto nuovo di ristorazione con piatti e specialità di pesce in un menu che comprende il meglio della tradizione di mare, con opportune rivisitazioni. Tant’è che al “Bommarè” il cibo diventa esperienza, non solo gastronomica, ma anche sociale, visto le continue escursioni a favore di Pane Quotidiano ed altre associazioni del genere.

La cena di domenica 17 - appuntamento alle ore 19 - comprende antipasto di mare, un primo piatto, un dolce e un calice di buon vino. E con Autieri, Rossi e i volontari di Pane Quotidiano nelle vesti di anfitrioni della serata cominciando dall’accoglienza degli ospiti per continua con il servizio ai tavoli.

Bommarè, cucina di mare e solidarietà per promuovere la responsabilità sociale

Intanto Autieri completa la battura di “ogni anno a Natale non posso ignorare chi ha bisogno degli alimenti essenziali” continuando così «ho deciso di contribuire alla raccolta a favore della Onlus Pane Quotidiano. Credo che l'imprenditore debba avere sempre una responsabilità sociale e per questo deve dare il proprio contributo affinché il mondo sia a misura di essere umano. Nel gesto comune, scontato e quotidiano di mangiare, talvolta, è importante ricordarsi di chi invece non ha nulla. Una serata di beneficenza come questa è ancora più intrisa di questo significato».

Jacopo Autieri

Mentre Pier Maria Ferrario, Presidente Pane Quotidiano Onlus aggiunge che «è un’organizzazione laica, apolitica e no profit, fondata a Milano nel 1898, con un unico obiettivo: assicurare generi alimentari di prima necessità a chi ne ha bisogno. Avere aziende che decidono di organizzare eventi di questo tipo è essenziale per proseguire l’attività solidaristica che da 125 anni viene svolta dai Volontari di Pane Quotidiano».

Mentre Bommarè nasce a Cercola con l’obiettivo di portare in tavola il pescato fresco del Mediterraneo ed altri prodotti di pregio provenienti da mari più lontani. Per Autieri è «una nuova esperienza di cucina di mare, tradizionale e contemporanea al tempo stesso, capace di coniugare piatti classici e più creative proposte che ha voluto portare anche a Milano dove Bommarè si immerge nei toni e nei sapori della città più cosmopolita e internazionale portando con sè la proposta culinaria che fa del nostro locale un’eccellenza della ristorazione. Pescato fresco e creatività su accostamenti, consistenze e sapori».

L'attenzione di Pane Quotidiano Onlus verso chi non ha nulla

E, infine, Bommarè Beach, in Versilia, in una location speciale dove tra il sole e il mare, tra bollicine, crudi e la pizza contemporanea di Vincenzo Capuano, godersi una location dal carattere mondano in cui l’intrattenimento e il buon cibo diventano un connubio perfetto.

Sull’invito del brand milanese è specificato che per prenotare bisogna inviare la copia del bonifico alla email donazioni@quotidiano.eu specificando il numero di persone che saranno presenti alla cena sull’Iban IT51F0306909606100000117929 e con causale Cena di beneficenza Bommare.

Per info e prenotazioni: Francesco 3481278548 - milano@bommare.it

Bommare

Viale Bligny 39 - 20136 Milano

Tel 02 70017890