Ecco chi sono i nuovi direttori dei musei italiani

Renata Cristina Mazzantini per la Galleria d'arte moderna e contemporanea di Roma, Simone Verde per le Gallerie degli Uffizi, Eike Dieter Schmidt per il Museo e Real Bosco di Capodimonte, Angelo Crespi per la Pinacoteca di Brera a Milano. Ecco chi sono i direttori dei principali musei italiani indicati dal ministro Gennaro Sangiuliano dopo una selezione avvenuta attraverso un bando pubblico.

Nominati i nuovi direttori dei più importanti musei italiani

Cambio agli Uffizi: arriva Verse, Schmidt va Real Bosco di Capodimonte

Come si vede subito, una delle nomine più rilevanti è quella di Eike Schmidt che dagli Uffizi (non potendosi più ricandidare dopo due mandati) passa al Museo e Real Bosco di Capodimonte di Napoli. A meno che, come si mormora da mesi, non si candidi a sindaco di Firenze alle amministrative del 2024. A gennaio Schmidt dovrebbe svelare la sua decisione e si vedrà se questa nuova nomina avrà influito a meno su lasciare Firenze.

Eike Dieter Schmidt e Simone Verde

Al posto di Schmidt agli Uffizi, come detto, è stato nominato Simone Verde, storico dell’arte che attualmente è direttore del Complesso monumentale della Pilotta di Parma.

Mazzantini alla Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea di Roma

Renata Cristina Mazzantini è, invece, la nuova direttrice della Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea di Roma.

Renata Cristina Mazzantini

Mazzantini è l’attuale curatrice del progetto “Quirinale contemporaneo” e consulente del Segretariato generale della presidenza della Repubblica per i profili artistici e architettonici (il Quirinale è la residenza del Presidente della Repubblica).

Crespi alla Pinacoteca di Brera a Milano

Da Roma a Milano con la nomina di Angelo Crespi, finora presidente del museo Maga di Gallarate, alla Pinacoteca di Brera.

Angelo Crespi

Le nomine per i musei di “seconda” fascia

Questo, come dicevamo, per i quattro musei di “prima fascia”, cioè quelli considerati i più importanti. Per i sei musei di “seconda fascia” invece abbiamo: