Palomino riapre il Nazionale di Bergamo con un nuovo ristorante gourmet

Due milioni di euro. È questa la cifra che José Luis Palomino, calciatore dell'Atalanta, e Davide Bonadeo, figlio d'arte (i genitori sono i titolari del Caffè del Colleoni, poco distante, in piazza Matteotti) e imprenditore, hanno investito per riqualificare e riaprire lo storico bar Nazionale di Bergamo, nel Centro Piacentiniano della città, dopo tre anni di chiusura. Il progetto è stato affidato allo studio Marino Alfani Yacht & Interior Design e vedrà, tra le tante novità, la nascita di un ristorante gourmet nei sotterranei che sarà affidato alle mani di Paolo Benigni, cuoco di lungo corso (ex Osteria della Brughiera, Trussardi alla Scala e Patanegra).

Lo storico bar Nazionale, nel Centro Piacentiniano di Bergamo, pronto a riaprire

Durante i lavori di restauro, infatti, sono state riscoperte due sale per un totale di 130 metri quadrati che possono ospitare circa 40 posti in gran parte con vista sulla cucina. E che comprendono anche clima e impianti efficientissimi di purificazione dell'aria.

Come saranno gli interni del nuovo Nazionale a Bergamo?

Il locale sarà caratterizzato dall'uso predominante di toni nero e oro, arricchito da ampi specchi. La zona bar sarà situata al piano terra con un grande bancone a ferro di cavallo per servire consumazioni in piedi. Magnifici lampadari in vetro pregiato, appositamente creati, scenderanno dal soffitto attraversando le balconate dove saranno disposti i tavoli per il servizio bistrot, destinati, come dicevamo, a una quarantina di ospiti con un menu dedicato (le tapas o i finger food saranno chiamati "mesa pursiù" in stile bergamasco).

Il menu del nuovo Nazionale a Bergamo e i giorni di apertura

Guardando il menu, si può intuire che i prezzi saranno in media più alti, giustificati dagli investimenti e dai costi di gestione. Il costo medio per un pasto completo al ristorante si aggira intorno agli 80/100 euro, bevande escluse; mentre al bistrot è circa la metà (dopotutto è un posto più informale). Il locale è aperto dalle 7 del mattino all'1 di notte durante la settimana, con orari prolungati nel weekend, ma rimane chiuso il lunedì.