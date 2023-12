Conad ancora primo operatore della Gdo italiana: fatturato da oltre 20 miliardi

Per il quinto anno consecutivo Conad si conferma il principale operatore della grande distribuzione organzzata, con un fatturato annuo che supera i 20 miliardi. I dati sono stati resi noti in occasione della presentazione dei dati di preconsuntivo 2023 che ha rivelato uno risultato straordinario per il gruppo. Con un fatturato complessivo di circa 20,2 miliardi di euro, Conad ha registrato una crescita del 9,1% rispetto all'anno precedente.

Conad in crescita nonostante le difficoltà e l'inflazione

Questo successo, come ha sottolineato anche Mauro Lusetti, Presidente di Conad, è ancor più rilevante considerando le sfide del 2023, caratterizzato da una contrazione dei consumi e un tasso di inflazione che ha raggiunto, in alcune rilevazioni, anche la doppia cifra. Nonostante ciò, Conad ha dimostrato la sua resilienza e la solidità del suo modello di business.

Presentazione dei dati di preconsuntivo 2023 con Mauro Lusetti e Francesco Avanzini

La quota di mercato di Conad ha raggiunto il 15,0% sull'intero territorio italiano, evidenziando una crescita delle vendite del 9,6%, con performance eccezionali dei concept (+15%) e dei Conad Superstore (+12%). In particolare, le insegne di prossimità TuDay Conad e Conad City hanno registrato un aumento dell'8,5%, mentre le grandi superfici Spazio Conad hanno evidenziato una crescita del 7,7%.

La difesa del potere d'acquisto delle famiglie è al centro dell'impegno di Conad, manifestato attraverso iniziative come Bassi & Fissi, che nel 2023 ha offerto oltre 600 prodotti con un risparmio medio del 27,8%. Per il primo trimestre del 2024, l'azienda si impegna a mantenere bloccati i prezzi dei prodotti del paniere, contribuendo a mitigare gli effetti del caro vita.

Conad, non si fermano gli investimenti

Nonostante il contesto economico difficile, Conad ha confermato un ambizioso piano di investimenti nel triennio 2023-2025, destinando quasi 2 miliardi di euro. Le priorità strategiche si concentrano su "Consolidare il presente" e "Gettare le Basi per il Futuro", con un focus su efficienza, canalizzazione, digitalizzazione, sviluppo delle competenze e sostenibilità.

Conad, crescita del 9,1% rispetto all'anno precedente

La digitalizzazione è un elemento chiave della strategia di Conad, evidenziata dalla progressiva implementazione di nuovi servizi nell'ecosistema digitale HeyConad nel 2023. Oltre alla spesa online, la piattaforma si è arricchita di offerte legate a viaggi, cultura e tempo libero, in collaborazione con Welcome Travel Group. Nel 2024, HeyConad si amplierà ulteriormente con nuovi servizi in ambito pet care, servizi finanziari e assicurativi, e per la mobilità.

Conad, l'importanza data alla sostenibilità

Conad mantiene anche un forte impegno per la sostenibilità, abbracciando 12 degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite attraverso la strategia "Sosteniamo il Futuro". La Fondazione Conad Ets, ente non profit, contribuisce ulteriormente a promuovere iniziative benefiche per le comunità locali. Il successo di Conad non si limita solo ai numeri finanziari, ma si riflette anche nella brand awareness.

L'azienda continua ad essere al top nel settore, con una notorietà totale pari al 94,6%. Con 11,6 milioni di famiglie che visitano settimanalmente i punti vendita, Conad conferma la sua capacità di mantenere una connessione forte e duratura con i consumatori.