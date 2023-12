Rapinato il ristorante di Massimo Bottura: svuotata la cassa e anche la dispensa

Emergenza furti nei locali in centro a Modena. L'ultimo esercizio pubblico a essere colpito, nel corso dell'ultima notte, è stato "La Franceschetta" di Massimo Bottura. A segnalare il furto in mattinata è stato lo staff del locale, quando giunto sul posto ha notato il passaggio notturno dei malviventi, avvisando immediatamente le forze dell'ordine.

La Franceschetta, il locale modenese di Bottura rapinato nella notte

Colpo alla Franceschetta di Bottura. Bottino di 800 euro

Dopo il recente episodio presso "In vino veritas" di piazza Roma, che ha portato il titolare a ponderare la chiusura dell'attività dopo l'ennesimo furto registrato in questo 2023, un nuovo colpo è stato inferto alla celebre "La Franceschetta", noto e rinomato bistrot (di fatto una sorta di "sorella minore" dell'Osteria Francescana) firmato dallo chef modenese e situato in via Vignolese.

Il furto, avvenuto durante le ore notturne, ha visto i ladri sfondare la vetrina del locale per poi dirigersi direttamente verso il registratore cassa, prelevando circa 800 euro in contanti. Non soddisfatti del bottino, i malviventi hanno saccheggiato anche la dispensa, portando via generi alimentari di primissima qualità. Nonostante i tentativi, la banda ha cercato senza successo di colpire altre attività commerciali nelle vicinanze.

Non solo la cassa, colpita anche la dispensa del ristorante

La notizia dell'incidenta è emersa solo al mattino, quando lo staff del locale si è presentato per iniziare la giornata lavorativa. Nessun residente o passante ha notato l'irruzione, nonostante via Vignolese sia una via molto frequentata anche al di fuori degli orari diurni. La Squadra Mobile e la Scientifica sono intervenute prontamente, raccogliendo le prove necessarie e acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza per facilitare l'identificazione dei colpevoli. Fatto sta, alla luce di sempre più numerosi casi del genere gli imprenditori locali sono sempre più preoccupati per la frequenza di tali episodi.