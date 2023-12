Feste di Natale, gli italiani prediligono il pranzo del 25 alla cena della Vigilia

Pranzo più della cena: gli italiani si schierano in netta maggioranza a favore del pasto più atteso del 25 dicembre. Secondo un'indagine condotta da Cna Agroalimentare, emerge che oltre il 50% degli italiani predilige celebrare il pranzo del 25 dicembre, considerandolo l'occasione conviviale più significativa delle festività che ci apprestiamo a vivere. In netto contrasto, solo un terzo della popolazione opta per il cenone della Vigilia. Anche per chi ha deciso di non festeggiare nulla pare come il pranzo di Natale sia un momento più speciale rispetto alla cena del 24 dicembre.

Natale, gli italiani preferiscono il pranzo al cenone della Vigilia

La preferenza per il pranzo di Natale sembra essere più marcata tra le donne, i giovani e i residenti nelle regioni settentrionali. Rispetto a un'indagine simile condotta nel 2018, si osserva un aumento del 3% tra coloro favorevoli al pranzo di Natale, corrispondente approssimativamente alla quota persa dai sostenitori del cenone della Vigilia. E quest'anno per i pasti delle feste i consumatori sembrano disposti anche a spendere qualcosa in più.

Pranzo di Natale: a tavola vince la carne

I dati indicano che circa il 55% degli italiani sceglie di trascorrere il Natale con le persone a loro care attraverso un pranzo festoso, indipendentemente dal numero di partecipanti, con il trend positivo che continua anche per gruppi più piccoli. La carne sembra essere la protagonista indiscussa delle tavole natalizie, ma occhio anche ai formaggi che dopo i dolci si impongono tra gli alimenti più apprezzati in assoluto.

D'altra parte, coloro che optano per il cenone della Vigilia, preferibilmente a base di cibi magri, costituiscono poco meno del 34%. Non è festa in tutte le case del bel Paese: dallo studio emerge infatti come più di un italiano su dieci trascorrerà queste ore senza particolari festeggiamenti, trattando il giorno come uno qualunque.