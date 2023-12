Il ministero degli Esteri, con l'agenzia di comunicazione Pixell, ha lanciato la nuova app chiamata "Unità di Crisi - Farnesina", disponibile su dispositivi Android, iOS e Windows Phone che rende più semplice la navigazione sui siti noti ai viaggiatori e agli agenti di viaggio, come "Dove siamo nel mondo" e "Viaggiare sicuri".

I consigli della Farnesina per viaggiare sicuri all'estero

Come funziona la nuova app della Farnesina per viaggiare sicuri all'estero

Attraverso questa nuova app, gli utenti possono registrare i propri dati personali e dettagli relativi al loro viaggio sul sito dovesiamonelmondo.it e accedere alle informazioni presenti su viaggiaresicuri.it.

I due siti sono stati aggiornati nell'aspetto grafico e nei contenuti al fine di favorire scelte di viaggio più consapevoli e responsabili, considerando il crescente contesto internazionale di rischio, come indicato dalla stessa Farnesina nella comunicazione riguardante questa nuova applicazione per mobile.

Farnesina, le cinque regole per viaggiare sicuri all'estero

In collaborazione con diverse associazioni del settore turistico organizzato (come Aidit, Assoviaggi, Fiavet, la Federazione del Turismo Organizzato e Maavi), poi, l'Unità di Crisi ha anche sviluppato il documento "Dammi il Cinque! Le 5 regole per viaggiare sicuri", che contiene importanti linee guida per utilizzare in modo consapevole i servizi offerti dalla Farnesina durante i viaggi. Ecco quali: