Per la guida di Camaleonte, Caffè Bristot è la torrefazione dell'anno

Quali sono i migliori caffè e le migliori torrefazioni d'Italia? Per il secondo anno consecutivo lo svela la Guida dei Caffè e delle Torrefazioni d'Italia 2023-24, realizzata a quattro mani da Andrej Godina, caffesperto e PhD in Scienza, Tecnologia ed Economia nell'Industria del Caffè, e Mauro Illiano, caffesperto e recensore gastronomico. La guida ha voluto premiare le eccellenze italiane incontrate tra le torrefazioni e le scuole di formazione del territorio, con un lungo lavoro di ricerca, approfondimento, assaggio e analisi organolettica dei caffè. Undici le aziende che ricevono l'Award Torrefazione 2023-24, nutrita invece è la schiera degli Award Prodotto 2023-24, assegnati per singola categoria e profilo di prodotto. La Torrefazione dell'anno è Caffè Bristot di Belluno. La guida è uno strumento utile a tutti i professionisti del caffè ma anche agli appassionati della nera bevanda per scoprire la ricchezza della produzione lungo tutto lo Stivale, la scelta dei caffè più in linea con i propri gusti e la loro caratterizzazione in diverse modalità di preparazione: espresso, moka, filtro e monoporzionato.

I curatori della guida Andrej Godina e Mauro Illiano

Guida dei Caffè e delle Torrefazioni d'Italia, la premiazione

Alla presentazione della Guida è seguita la consegna degli Award Torrefazione e degli Award Prodotto 2023-24: i premi hanno spaziato dalle grandi eccellenze italiane alle piccole microroastery specialty. Un momento è stato dedicato anche alla degustazione di alcuni caffè premiati in modalità espresso, moka, filtro e monoporzionato. Accademia del Caffè Espresso è risultata la vincitrice dell'Award Academy 2023-24 per la completezza delle tematiche culturali trattate, dalla botanica all'estrazione. Per Accademia si è trattata di un'occasione unica per celebrare l'eccellenza e la passione per il caffè a tutti i livelli, riunendo sotto un unico tetto le migliori torrefazioni italiane.

Da sinistra, Mauro Illiano, Gennaro Esposito e Andrej Godina

È intervenuto alla cerimonia di lancio della Guida dei Caffè in qualità di Ambassador lo chef Gennaro Esposito. Grande cultore e appassionato di caffè, lo chef Gennaro Esposito si è esibito in uno show cooking abbinando il caffè ad alcuni panettoni dell'ultima sua collezione natalizia. Gennaro Esposito ha rimarcato quanto il mondo dell'alta ristorazione sia estremamente affascinato dal prodotto caffè, troppo spesso trascurato sino ad oggi e in grado invece di rendere realmente memorabile un'esperienza gastronomica.

Novità della Guida dei Caffè e delle Torrefazioni d'Italia: il Super Consigliato

Cerca l'icona del Camaleonte con la sua stellina nelle tante schede prodotti presenti in Guida! Il Super Consigliato indica il caffè che più è piaciuto al team degli assaggiatori del Camaleonte e che il coffee lover non si può assolutamente perdere.

Le torrefazioni e i caffè premiati

AWARD TORREFAZIONE

1. Torrefazione dell'Anno: Bristot

2. Torrefazione dell'Anno Home: Nespresso

3. Micro Torrefazione: Torrefazione Lady Cafè

4. Torrefazione Specialty: Dropstery

5. Torrefazione Sostenibilità: b.house coffee experience

6. Torrefazione Ecletticità: Hausbrandt Trieste 1892

7. Torrefazione Gourmet: Antica Tostatura Triestina

8. Torrefazione Innovazione: Morettino

9. Torrefazione Tradizione: Mokito

10. Torrefazione Emergente: Artcafé

11. Torrefazione Responsabilità Sociale: Lavazza

AWARD PRODOTTO

ESPRESSO

1. Arabica: Morettino - Riserva 100% Arabica

2. Robusta: 99 Caffè-Dolci Aveja - Abbraccio

3. Miscela A: Dersut - Plus Oro

4. Miscela R: Caffè Excelsior - Super Bar

5. Monorigine Arabica: COIND - Attibassi Guatemala

6. Monorigine Robusta: Mokito - Monorigine India

7. Barricato Whisky: Mister Caffè - Mister Caffè Invecchiato Botte Whisky

8. Barricato Rum: Amigos Caffè - Colombia Barrique Rum Fermentation

9. Specialty Monorigine: Torrefazione Lady Cafè - Tanjung Beringin Blue Batak

10. Specialty Blend: La Musa Nera Coffee Roasters - Specialty Blend

11. Specialty Singola Piantagione: Perfero Caffè - Monorigine Nepal

12. Specialty 90+: b.house coffee experience - Wush Wush

13. Specialty-Fine: Caffè Cellini - Rivoluzionario

14. Decaffeinato: Caffè Cagliari - Decaffeinato

15. Arabica Dark: Caffè Passalacqua - Moana

16. Arabica Medium Dark: Julius Meinl - 1862 Vienna

17. Arabica Medium-Light: Torrefazione Caffè Krifi - Krifi Caffè 1961

18. Miscela Extra Dark: Kimbo - Elite Limited Edition

19. Miscela Dark Roast: Caffè Camardo-Caffè d'eccellenza - Caraibico Master Baristi Premium Blend

20. Miscela Medium Roast: Antica Tostatura Triestina - Nessun Dorma

21. Miscela Light Roast: Bristot - Tiziano 1919 Riserva

22. Monorigine Bio: Lavazza - La Reserva ¡Tierra! CUBA

23. Arabica Bio: Hausbrandt Trieste 1892 - Bio 100% Arabica

24. Miscela Bio: Torrefazione Goriziana - GoCaffè Fairtrade

25. Socialmente Responsabile: Mondicaffè - Guatemala

26. Block Chain: 1895 Coffee Designers by Lavazza - Noble Volcano

27. Woman Coffee Alliance: Artcafé - Miscela caffè delle donne

28. Halal Kosher: Caffè Aiello – Crema

MOKA

1. Arabica: Antico Caffè San Marco - Miscela Pregiata

2. Blend: Julius Meinl - Buonaroma

3. Miscela A: Caffè Guglielmo - 5 Stelle Moka

4. Monorigine: La Genovese - Etiopia

5. Specialty Monorigine: Torrefazione Goriziana Specialty Coffee - Etiopia Habesha Specialty Coffee

6. Specialty Blend: Bloom Specialty Coffee - Blend Molly

7. Specialty Singola Piantagione: Caffè Costanzo Microroastery - Costarica

8. Decaffeinato: Lucaffé - 100% Arabica miscela decaffeinato

9. Decerato: Bristot - Wellcoffee

10. Arabica Dark: Primocrack - Kenya Massai AA

11. Arabica Medium: Caffè Passalacqua - Harem

12. Miscela Dark Roast: Caffè Kremoso - Elite Blend

13. Miscela Medium-Light: Caffè Chicco D'Oro - Moka Elite

14. Miscela Bio: Antica Tostatura Triestina - Organic Bio

15. Socialmente Responsabile: Anna Caffè - Finca La Victoria

FILTRO

1. Specialty Monorigine: Dropstery - Kenya Ndunduri AB

2. Specialty Singola Piantagione: Microtorrefazione Conti - Etiopia Daanissa

3. Decaffeinato: Ditta Artigianale - El Dragon

4. Specialty Africa: Bloom Specialty Coffee - Rwanda Kuvanga

5. Specialty Asia: Caffè Pascucci - Yemen

6. Specialty America: Ditta Artigianale - Las Perlitas

7. Specialty 90+: Taste - Colombia La Palma El Tucan

8. Barricato: Caffè Costadoro - Pieter Brasile Specialty (Limited Edition)

MONOPORZIONATO

1. Arabica: Nespresso Original - Volluto

2. Robusta: Gise Caffè - Ostro

3. Miscela A: Nespresso Original - World Explorations Istanbul Espresso

4. Miscela R: Lucaffé - Miscela Pulcinella

5. Monorigine: Nespresso Linea Vertuo - Master Origins Ethiopia

6. Specialty Singola Piantagione: Morola Caffè Italiano - El Mirador

7. Decaffeinato: Torrefazione Pagnini - Decaffeinato Vellutato

8. Lungo Light: Nespresso Original - World Explorations Shangai Lungo

9. Lungo Medium: Bristot - Lungo

10. Arabica Medium-Dark: Kimbo - Barista 100% Arabica

11. Arabica Medium-Light: Nespresso Linea Vertuo - Toccanto

12. Robusta Dark: Caffè Iuliano - Gran Aroma Napoli

13. Miscela Dark Roast: Caffè Toraldo - Origini

14. Miscela Medium-Light: Grosmi Caffè - Supremo

15. Monorigine Bio: Nespresso Linea Vertuo - Master Origins Peru Organic

16. Rainforest: Nespresso Professional – Finezzo

AWARD ACADEMY

MIGLIOR ACADEMY 2023-24: MUMAC Academy di Gruppo Cimbali per la straordinaria offerta formativa e l'originalità dell'esperienza accademia/museo

AWARD ACADEMY 2023-24: Accademia del Caffè Espresso de La Marzocco per la completezza delle tematiche culturali trattate, dalla botanica all'estrazione

AWARD ACADEMY 2023-24: Academy Pulycaff di Asachimici per la peculiarità della sua didattica e l'enorme lavoro di sensibilizzazione sulla manutenzione e la cura delle attrezzature.

Il caffè è la bevanda più consumata al mondo

Il caffè è la seconda merceologia più scambiata al mondo sulle borse merci ed è la bevanda più consumata al mondo. Ogni giorno, infatti, vengono servite oltre 3 miliardi di tazzine, mentre nella sola penisola italiana sono ben oltre 20 milioni le persone che entrano in una delle 140.000 caffetterie presenti sul territorio per degustare un espresso o una bevanda a base di caffè. Il caffè tostato ha più di 2000 composti chimici di cui la maggior parte sono aromi. Discutere di caffè, in Italia, vuol dire mettere mano a una ritualità quasi sacra, fatta di gesti, abitudini e significati sociali, che una tazzina di caffè è in grado di portarsi dietro.

Due versioni per la Guida dei Caffè e delle Torrefazioni d'Italia

La Guida del Camaleonte, edita da Mondadori, rappresenta il primo progetto culturale di recensione dei caffè e delle torrefazioni italiane in Italia e in Europa. È disponibile anche in versione App e dal 9 gennaio 2024 potrà essere acquistata in tutte le librerie italiane nel formato cartaceo. Questa seconda edizione si apre con un approfondimento sulla preparazione del caffè a casa: tante le ricette e i consigli su come macinare ed estrarre il caffè con i diversi metodi di preparazione utilizzabili facilmente anche da casa. Macchina espresso automatica, macchina espresso manuale, espresso monoporzionato, moka, vertuo, Hario V60, chemex, napoletana, aeropress e french press. Alcuni capitoli sono dedicati inoltre alla scelta della giusta acqua per il caffè, alla pulizia e alla manutenzione dell'attrezzatura, alla conservazione del caffè e al caffè decaffeinato e decerato.

Il lavoro della Guida è finalizzato a conoscere e far conoscere le tantissime variabili esistenti in tema di caffè, partendo dalle specie botaniche e dalla loro classificazione, passando dai differenti stili di tostatura, dall'arte di miscelare, dalla produzione di caffè per tanti diversi sistemi di estrazione ed arrivando dunque a un'opera di messa in evidenza della storia e della geografia delle torrefazioni italiane. Il suo cuore è proprio il percorso tra le diverse torrefazioni italiane, suddivise per regione: ogni scheda comprende le informazioni di contatto, una breve storia dell'azienda, la presentazione dei caffè sottoposti ad assaggio con le icone flavore (fava di cacao, caramello, mandorle tostate, spezie, agrumi, gelsomino e molto altro) e una descrizione del prodotto (grani o macinato) con le caratteristiche di origine e metodo di lavorazione, colore di tostatura, ed eventuali certificazioni che riconoscono il prodotto. In Guida vengono anche segnalate le Coffee Academy, centri di formazione che offrono percorsi formativi sul caffè rivolti ai professionisti e ai coffee lover. La Guida si conclude con un glossario che raccoglie le definizioni dei termini tecnici più ricorrenti nel mondo del caffè.

Guida dei Caffè e delle Torrefazioni d'Italia a portata di smartphone

L'Applicazione digitale è scaricabile da tutti gli store ufficiali, dai circuiti IOS e Android ed è disponibile sia in lingua italiana che in inglese. Due versioni a disposizione dei consumatori: gratuita, con accesso all'approfondimento culturale, al blog, ai riferimenti delle torrefazioni, delle microtorrefazioni e delle Academy; a pagamento (9,90 euro), la seconda versione consente di realizzare ricerche dei caffè per tipologia (grani, moka, monoporzionato, qualità commerciale, specialty, caffè certificati) e per flavore. La Ricerca per flavore aiuta il consumatore a trovare il caffè con le note sensoriali che più lo aggradano, per una degustazione finalmente consapevole.