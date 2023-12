Tappi, un pericolo per gli occhi: i consigli per un Capodanno sicuro

Dal sanguinamento alle lesioni corneali, l'ipertensione oculare, la sublussazione del cristallino e la formazione traumatica di cataratta: sono diversi i potenziali problemi agli occhi in cui si può incorrere a causa del tappo che salta nelle bottiglie di bollicine in occasione delle festività, Capodanno su tutti, e che può fuoriuscire a circa 80 km/h. Per questo una ricerca dell'Università di Cambridge, pubblicata sul Bmj Christmas Edition, ha ricordato un suggerimento chiave per festeggiare in sicurezza ossia quello di utilizzare tappi a vite per lo champagne e i vini per i brindisi delle Feste.

I tappi durante i brindisi delle Feste rappresentano un pericolo per gli occhi

Bollicine e tappi: come passare un Capodanno in sicurezza

Un esempio su tutti riguarda il ciclista eritreo Biniam Girmay, che nel 2022 ha aperto una bottiglia di prosecco sul podio dei vincitori per celebrare la sua vittoria al Giro d'Italia. Il tappo ha colpito l'occhio, costringendolo a ritirarsi dalla fase successiva della competizione. Priorità dichiarata dei ricercatori è che i brindisi, comuni in questi giorni delle Feste, siano sicuri il più possibile e non facciano iniziare l'anno sul tavolo operatorio di un chirurgo oculista. Per questo arrivano dei suggerimenti, tra i quali raffreddare la bottiglia prima di aprirla. La pressione, infatti, diminuisce man mano che la bottiglia si raffredda e di conseguenza la velocità del tappo diminuisce.

Occorre poi evitare di agitare la bottiglia prima dell'apertura e rivolgerla lontano da sé e dagli altri, formando un angolo di 45° prima dell'apertura. Inoltre, è importante rimuovere con molta attenzione la gabbietta metallica dalla parte superiore della bottiglia premendo sul tappo con il palmo di una mano, mettere un asciugamano sopra la bottiglia stessa e tenere saldamente il tappo e ruotarla delicatamente finché non si allenta. Infine, un'altra strategia consigliata è contrastare la forza del tappo in movimento verso l'alto esercitando una pressione su di esso.