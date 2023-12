La cucina naturale per l'inverno secondo la green blogger Stella Bellomo

Cosa fare nelle lunghe giornate d'inverno? Le giornate si accorciano, il freddo non ci invoglia a passare troppo tempo fuori casa. E se rendessimo l'inverno una stagione godibile tanto quanto le altre? Come? Imparando a goderci la casa rendendola uno spazio accogliente per coccolarci durante i mesi più freddi dell'anno e tornando all'essenziale anche alle feste, senza rinunciare alla magica atmosfera e, anzi, ritrovandone la vera essenza. Tutto questo nel libro Cucina naturale. La magia dell'inverno di Stella Bellomo.

Il libro “Cucina naturale. La magia dell’inverno” di Stella Bellomo

La magia della casa in inverno con Stella Bellomo

Più momenti per noi, regali scelti o realizzati con consapevolezza e molta cura. Semplicità anche a tavola, con qualche piatto speciale, senza strafare. Una casa che sa accogliere e scaldare i cuori, restituire calore. Le feste non sono solo una lista di cose da spuntare, ma anche, e soprattutto, il momento per godersi un po' di lentezza, sorseggiando una tazza di tisana profumata, leggendo un libro, passando un pomeriggio con le mani in pasta insieme ai piccoli di casa, un aperitivo con gli amici, una serata con i nostri cari, un film sotto le coperte mentre fuori è già buio.

Addobbare gli ambienti domestici con decorazioni naturali, creare e confezionare regali, apparecchiare la tavola, scegliere e preparare i menu per le grandi occasioni: Il nuovo libro di Stella Bellomo Cucina naturale. La magia dell'inverno, pubblicato da Mondadori Electa, è un inno all'inverno e alle mille occasioni che questa stagione ci regala per rimettere al centro della nostra vita gli affetti, la serenità e il fluire naturale delle cose.

Chi è Stella Bellomo?

Stella Bellomo è un'esperta di cucina naturale e un'autorità nel campo del green living. Due figli, da sempre appassionata di scrittura e fotografia, lavora full time come green blogger e content creator. Sul suo profilo Instagram condivide ricette semplici e genuine e ispirazioni “zero waste” per una vita all'insegna della semplicità. Con Mondadori Electa ha pubblicato Cucina naturale (2021) e Organizzarsi in cucina con il meal prep (2022).