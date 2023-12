Ad ogni opera lirica il suo dolce: ricette tra musica e cucina in una web serie

Lirica e cucina possono andare d’accordo? Sì, Tracy Eboigbodin, vincitrice dell'undicesima edizione di MasterChef, e il giornalista Alberto Mattioli, ai fornelli con Forno Bonomi, abbinano ricette golose e protagonisti delle grandi opere areniane in una web serie “Assaggi d’Opera. Storie di Musica e Cucina”, disponibile sul sito del Corriere delle Sera.

Tracy Eboigbodin, vincitrice dell'undicesima edizione di MasterChef, e il giornalista Alberto Mattioli

Lirica e cucina: eccellenze italiane

Dunque, Opera e cucina si incontrano. E si raccontano direttamente ai fornelli. In 250 secondi, poco più di quattro minuti. Fondazione Arena di Verona fonde due eccellenze assolute del nostro Paese: il Canto lirico italiano, già Patrimonio dell’Umanità, e la Cucina tradizionale, candidata ad essere presto iscritta nel registro Unesco.

A ogni opera lirica il suo dolce

Carmen e il tiramisù, Don Giovanni e la Millefoglie, Madama Butterfly e la Torta agli Amaretti, Roméo et Juliette e la Zuppa inglese. A raccontare i capolavori della lirica da dietro i fornelli sono la chef Tracy Eboigbodin, vincitrice dell'undicesima edizione di MasterChef Italia, e Alberto Mattioli, giornalista, scrittore e librettista. Un focus sugli aspetti più golosi delle Opere, abbinate ai dessert italiani, grazie al sostegno di Forno Bonomi, official sponsor dell'Arena di Verona Opera Festival.

Lirica e cucina in una web serie made in Italy

Quattro episodi tra musica e cucina, quattro chiacchierate ricche di aneddoti e curiosità alla scoperta delle opere che hanno fatto la storia dell'Arena e delle ricette più amate della pasticceria italiana. Il progetto, realizzato in collaborazione con RCS Studio e giunto alla sua seconda edizione, punta a rendere l’Opera fruibile e accessibile, raccontandola attraverso un linguaggio conosciuto in tutto il mondo: la cucina italiana.

Le puntate di “Assaggi d’Opera. Storie di Musica e Cucina”

Le prime puntate sono già disponibili sul sito del Corriere della Sera così come su tutti i canali social dell’Arena di Verona, instagram, facebook e youtube. Sul sito dell'Arena di Verona sono disponibili anche le puntate della prima stagione di Assaggi d’Opera.

Protagonista del primo episodio è Carmen di Georges Bizet, che nell’estate 2024 sarà in Arena. Nel secondo episodio il Don Giovanni di Mozart. E poi Madama Butterfly di Giacomo Puccini: un'opera fra le più amate del repertorio dell’Arena di Verona Opera Festival, in particolare nel grandioso allestimento firmato da Franco Zeffirelli. A chiudere Roméo et Juliette.

Le puntate offrono spunti per nuove ricette da provare durante il periodo natalizio. Anche con i bambini, in famiglia, grazie alla semplicità con cui vengono spiegate sia le Opere che le preparazioni di pasticceria.