Cerchi ricette vegetariane e vegane? Nel nuovo libro di Chiara Patrignani

Sta per iniziare Veganuary, il gennaio vegano. Se anche voi volete provare a cimentarvi con ricette amiche degli animali c’è un libro per voi: "La mia cucina semplice. Le mie ricette vegetariane e vegane per tutti" di Chiara Patrignani.

La cover di La mia cucina semplice. Le mie ricette vegetariane e vegane per tutti di Chiara Patrignani

Chiara Patrignani, la sua svolta vegetariana

Quando Chiara ha deciso di diventare vegetariana, nel 2010, molti hanno espresso perplessità come: “E le proteine? Come fai senza carne e pesce?”, “Le verdure hanno tutte lo stesso sapore!”. Ma la sua scelta, maturata con gli anni e motivata dal forte amore e rispetto verso gli animali, è arrivata in maniera del tutto naturale, anche grazie al suo cagnolino Chicco e alla passione per la cucina. Così Chiara ha iniziato a ideare e a realizzare ricette vegetariane e vegane sfiziose, abbinando sapori e ingredienti sempre diversi ma tenendo presente un principio cardine: realizzare ricette semplici, alla portata di tutti. Con questa filosofia nasce il suo canale YouTube Life & Chiara, sul quale condivide tutte le sue ricette.

Il nuovo libro di ricette vegetariane e vegane di Chiara Patrignani

Oggi Chiara è un punto di riferimento per gli amanti della cucina vegetariana e vegana, e nel volume La mia cucina semplice, edito da Mondadori Electa, ha scelto non solo di raccogliere le sue migliori ricette, ma anche di realizzare personalmente tutti gli scatti dei piatti, unendo così la passione per il buon cibo a quella per la fotografia.

Seguendo gli insegnamenti della nonna Vincenza, che le ha trasmesso l’amore per la cucina, Chiara ci regala ricette gustose che sorprenderanno anche chi non è vegetariano, come bastoncini di verdure, focaccine, lasagne vegetariane, nuggets di ceci, sushi vegetariano, tacos di melanzane e cookies vegani. Un libro per tutti perché, come direbbe nonna Vincenza, “la cucina è condivisione e unione, un momento di gioia da trascorrere con i propri affetti”.

Chi è Chiara Patrignani

Chiara Patrignani è nata e cresciuta a Roma. Diplomata in lingue e specializzata in grafica e comunicazione, è cresciuta cucinando e guardando cucinare nonna Vincenza e, con il passare degli anni, la cucina è diventata la sua grande passione.

Nel 2009 adotta il cagnolino Chicco, che le cambia la vita, e nel 2010 diventa vegetariana. Nel 2015 insieme al compagno Eugenio apre il canale YouTube Life & Chiara, sul quale condivide ricette vegetariane e vegane. Appassionata di fotografia, ha realizzato le foto contenute nel suo libro. Oggi lavora full time come content creator e pubblica ogni settimana tantissimi nuovi contenuti sulle sue pagine Instagram, Facebook, TikTok e YouTube.