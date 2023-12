Belmond sempre più forte in Italia. Presto in Costa Smeralda e riapre a Portofino

Belmond, la rinomata azienda nel settore dei viaggi di lusso, ha consolidato la sua posizione di leader visionario attraverso la recente acquisizione di Hacienda Katanchel, una pregevole proprietà del XVII secolo nello Yucatán messicano. Questa mossa strategica segna la fine del 2023 e anticipa un 2024 che l'azienda ha definito come un "anno di trasformazioni". Trasformazioni che interesseranno anche l'Italia, Paese in cui Belmond ha intrapreso una serie di importanti investimenti. Come già anticipato infatti nei prossimi mesi si avvierà una nuova gestione in Sardegna, al Romazzino, a cui si aggiunge il re-opening della struttura a Portofino. Il tutto a pochi giorni dalla notizia dell'acquisto, sul Lago di Como, del Castello di Urio, proprietà risalente al sedicesimo secolo.

L'approccio di Belmond per il prossimo anno si concentra sull'espansione mirata, con particolare attenzione all'Italia. Con già numerose proprietà in tutta Italia, dal Nord sino alla Sicilia, Belmond ha annunciato l'arrivo in Sardegna con Romazzino, A Belmond Hotel, Costa Smeralda. Questo nuovo hotel sulla spiaggia, preso in gestione dal gruppo, è dotato di 100 camere e offre un'esperienza unica per vivere appieno la vera villeggiatura italiana in una delle location più esclusive dell'isola.

Spostandoci invece in Liguria, la seconda fase del progetto di ristrutturazione di Splendido, A Belmond Hotel, Portofino, si concluderà nel 2024, arricchendo ulteriormente l'offerta con nuove camere, una piscina, il ristorante Splendido Grill e la Suite Baroness. E c'è grande attesa per quanto riguarda ciò che sarà del Castello di Urio sul Lago di Como, location sempre più al centro delle attenzioni di strutture di hotel luxury.

Le strutture Belmond in Italia

Ma quali sono le strutture che Belmond gestisce il Italia? Ecco di seguito l'elenco:

Hotel Cipriani - Situato a Venezia, offre lusso e raffinatezza in una posizione unica sulla laguna.

Villa San Michele - Questo hotel è ubicato a Fiesole, vicino a Firenze, in una villa rinascimentale con splendidi giardini panoramici.

Splendido, A Belmond Hotel - Situato a Portofino, offre una vista mozzafiato sulla costa ligure.

Caruso, A Belmond Hotel - Posizionato sulla Costa Amalfitana, offre un'esperienza di lusso sulla scogliera con vista sul Mar Tirreno.

Hotel Splendide Royal - Questo hotel si trova a Roma e offre lusso nel cuore della città.

Villa Sant'Andrea - Situata a Taormina, in Sicilia, è un'elegante villa sulla spiaggia con vista sul Mar Ionio.

Grand Hotel Timeo - Anche questo a Taormina, è un hotel di lusso con una posizione panoramica e storica.

Castello di Casole, A Belmond Hotel - Questo è un castello restaurato situato nella campagna toscana, vicino a Siena.

Hotel Caruso, A Belmond Hotel - Posizionato a Ravello, offre una vista spettacolare sulla Costiera Amalfitana.

Romazzino, A Belmond Hotel - Come detto questo hotel si trova in Costa Smeralda, in Sardegna, e offrirà un'esperienza di lusso sulla spiaggia.

Belmond, la crescita prosegue nel mondo. Focus sul Messico

Dan Ruff, CEO, Belmond, ha dichiarato: «Molto prima che i viaggi esperienziali diventassero di moda, Belmond ha sviluppato un portafoglio variegato di hotel, rotte in treno, crociere fluviali e safari per offrire esperienze uniche e autentiche, profondamente legate al territorio. Vogliamo continuare a spingerci oltre per promuovere l’arte del viaggio. Il 2024 sarà un anno di grandi trasformazioni, che ci vedrà alla ricerca di nuove proprietà esclusive. Renderemo omaggio alle culture locali, creeremo nuove opportunità per i nostri ospiti, sosterremo la cultura contemporanea e ci impegneremo a favore di una maggiore responsabilità ambientale e sociale».

In tutto ciò Belmond rafforza il suo impegno in Messico attraverso l'acquisizione straordinaria di Hacienda Katanchel, una sontuosa struttura del XVII secolo situata nelle vicinanze di Merida, nello Yucatán. Il termine "Katanchel" nella lingua maya traduce poeticamente in "dove si trova l'arco del paradiso", un nome che evoca la presenza di un osservatorio astronomico nell'area circostante. Questa proprietà eccezionale si estende su 220 ettari e abbraccia un ricco ecosistema che include un cenote (fiume sotterraneo), un pozzo sacro, la flora e fauna native, insieme ai resti di un'antica piramide maya. Il patrimonio storico dell'hacienda completa il quadro, creando un'atmosfera senza pari. La lussureggiante vegetazione, la storia intrisa di fascino e le vivaci espressioni culturali della penisola dello Yucatán si fondono armoniosamente a Katanchel, promettendo di trasformare questa proprietà in uno degli hacienda hotel più straordinari di tutto il Messico. L'inaugurazione di Katanchel, A Belmond Hotel, è programmata per il 2027.

Maroma, A Belmond Hotel, Riviera Maya

L'acquisizione di Katanchel rafforza il legame di Belmond con il Messico, arricchendo la sua presenza che comprende già tre proprietà. Maroma, A Belmond Hotel, Riviera Maya, affacciato sulla costa dei Caraibi, è stato riaperto a agosto 2023 dopo un completo restauro. Casa de Sierra Nevada, A Belmond Hotel, situato nel cuore del paese, è un ex convento del XVI secolo a San Miguel de Allende. Milaroca, A Belmond Hotel, Riviera Nayarit, sulla costa del Pacifico, prevede la sua apertura nel 2025, coronando un attento progetto di costruzione

Belmond, le iniziative nel mondo tra arte e sostenibilità

Belmond intensifica anche il suo impegno nella promozione della cultura contemporanea, celebrando anniversari significativi come il 125° dell'hotel Mount Nelson di Città del Capo e il 40° di Le Manoir aux Quat’Saisons, A Belmond Hotel, Oxfordshire. Il brand lancia inoltre la terza edizione di MITICO, una serie di installazioni di arte contemporanea in collaborazione con Galleria Continua, dedicata alle opere dell'artista concettuale francese Daniel Buren. La sostenibilità è un pilastro centrale della strategia di Belmond. Con un programma pilota in dieci proprietà, l'azienda mira a raggiungere gli ambiziosi obiettivi sostenibili del programma Life 360 di LVMH. Una partnership con EarthCheck, il programma leader globale di benchmarking scientifico, garantirà la certificazione EarthCheck Silver per tutte le proprietà Belmond che soddisfano i requisiti entro la prima metà del 2024, evidenziando l'impegno verso un turismo sostenibile e responsabile.