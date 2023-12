Il brand regionale “Lombardia Style” si presenta al turismo di lusso

Innumerevoli sono le eccellenze lombarde che, dalle sfere della moda al design, dal cibo alla musica, dall'architettura alla nautica fino al turismo, contribuiscono quotidianamente a rendere il mondo un luogo più bello. Tutto all'insegna del Lombardia Style, che da oggi non identifica più solo quel riuscito connubio tra estro e disciplina con cui designer e chef, stilisti e imprenditori, fabbriche e atelier, si sono imposti nel mondo, ma diventa un vero e proprio brand. Lombardia Style sarà protagonista dell'evento di apertura dell'Iltm - International Luxury Travel Market, con un welcome party in programma da oggi al dicembre alle 19 nel Salon des Ambassadeurs del Palais des Festivals a Cannes. La serata si inserisce nell'ambito dell'edizione 2023 della più grande manifestazione dell'anno per la comunità globale dei viaggi di lusso e sarà il palcoscenico della presentazione di questo trademark, fortemente voluto da Regione Lombardia, che identifica e certifica il meglio della produzione e della creatività "Made in Lombardia".

Il brand Lombardia Style si presenta a Cannes durante l'Iltm

Qual è l'obiettivo di Lombardia Style?

«Con Lombardia Style vogliamo mettere a sistema le tante e diverse eccellenze lombarde - ha dichiarato l'assessore al Turismo, marketing territoriale e moda, Barbara Mazzali. Regione Lombardia ha fortemente voluto questo progetto che racchiude ed esalta tutti gli imprenditori, i territori, gli artigiani che contribuiscono ogni giorno a fare di questa Regione un'eccellenza riconosciuta nel mondo. Ora è tempo di creare un network che riunisca i protagonisti di questa storia unica, in modo da raccontarla al meglio anche all'estero».

Non solo un nome collettivo comune con cui comunicare il meglio di quanto viene realizzato e proposto da imprese e creativi e di quanto di meraviglioso è semplicemente a disposizione di tutti, dalle bellezze del lago di Como alle guglie del Duomo di Milano, ma un vero e proprio network di eccellenze attraverso il quale riunire e comunicare al meglio luoghi e persone, unite dal trademark dello stile lombardo. Uno stile unico al mondo, immediatamente riconoscibile per la sua capacità ineguagliabile di unire genio e regolatezza, dando vita a un lifestyle dove la bellezza viaggia di pari passo con la passione e l'impegno di chi le dà vita ogni giorno.