Delivery Valley, la dark kitchen che fa piatti tradizionali in chiave moderna

Questa è la storia di Delivery Valley, una start up nata nel 2020 dall'unione di due esperti della buona cucina che hanno in comune due passioni: la qualità del prodotto e la forte attenzione al marketing. Alla ricerca di una proposta di qualità nel mondo del delivery milanese, Delivery Valley è stata ideata da Alida Gotta, già nota come chef, blogger, finalista di Masterchef e food influencer, e Maurizio Rosazza Prin, ex copywriter, ora food influencer e protagonista di Masterchef e altre trasmissioni di FoodNetwork, Sky, Gambero Rosso e Italia Uno.

Delivery Valley si affida a Rational

Da Masterchef alle consegne a casa: le offerte di Delivery Valley

Delivery Valley realizza delle cucine laboratorio per offrire cibo di qualità da gustare a casa tramite il ritiro take-away o i servizi di delivery. Ben 8 diverse proposte tra cui scegliere: la pizza al padellino Lievito Mother F con 23 ore di lievitazione, il Gigaburger con 180 grammi di carne servita con pane e salse fatte in casa, il pollo arrosto marinato, condito e cotto a puntino chiamato GiraGira Arrosto, le Giga Ribs cotte a bassa temperatura, il fritto di pesce, carne e verdure di Fritt Fighter e i vari panini: Cat-Su Sandro, la versione italiana del famoso sandwich giapponese; 20CM con pane e salse fatte in casa che racchiudono 20 centimetri di wurstel tirolese fumè; Like A Pita la versione da farcire a piacimento.

Niente personale? C'è Rational

All'interno di una cucina di questo tipo la sfida è quella di produrre ripetutamente sempre la stessa qualità di piatti proposti dagli 8 marchi, e in location diverse. Maurizio crede fortemente nelle nuove tecnologie all'interno delle cucine: «La digitalizzazione della cucina sarà una scelta obbligata. Chi si ferma, perderà la sfida. Il futuro è fatto di macchine sempre più efficienti e tecnologiche che sopperiscano alla difficoltà di reperire di personale qualificato».

Alida Gotta e Maurizio Rosazza Prin, ex concorrenti di Masterchef

Non a caso definisce i sistemi di cottura Rational come «uno chef de partie solido, affidabile, che risolve i problemi e non li crea»; l'introduzione di iCombi Pro e iVario, infatti, è stata di aiuto per creare processi semplici, informatizzati e replicabili nei vari laboratori, che hanno permesso di semplificare ricette complesse. Tra queste ci sono la cottura a bassa temperatura per produrre più di 900 kg di Giga Ribs a settimana e la cottura arrosto del pollo Gira Gira Arrosto sugli speciali supporti Superspike che, con il posizionamento verticale del pollame e l'effetto camino, riducono notevolmente i tempi di cottura. Per tutte le preparazioni delle salse home made c'è invece iVario.

I fritti di Delivery Valley

Semplicità di utilizzo, affidabilità e qualità dei forni professionali, unitamente alla consulenza degli chef Rational prima e dopo l'acquisto, sono stati tra gli aspetti più apprezzati. E proprio quest'ultima è stata di grande supporto nell'espansione dell'attività e nell'evoluzione del concept iniziale che sta convergendo verso una formula ibrida; la richiesta della clientela punta, infatti, su una soluzione che, accanto alla possibilità di Take-Away e Delivery, preveda anche la possibilità di consumo sul posto, ed è proprio in questo senso che si svilupperanno le prossime aperture previste anche all'estero.