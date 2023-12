Il fondo sovrano dell'Arabia Saudita investe in Rocco Forte Hotel

Rocco Forte Hotels, il gruppo noto per le sue esclusive strutture di lusso, ha annunciato un importante passo avanti: il Fondo di investimenti sovrano dell'Arabia Saudita (Pif) ha siglato un accordo da 1,2 miliardi di sterline per acquisire il 49% delle quote nel gruppo. Questa mossa vedrà Cdpe Investimenti cedere l'intera partecipazione, consentendo a Pif di accelerare l'espansione del marchio sia nei mercati esistenti che in quelli nuovi. L'investimento includerà fondi primari per sostenere la crescita, costruendo sul solido track record del gruppo che ha aperto o programmato otto nuove strutture negli ultimi anni. Rocco Forte Hotels è stato assistito nel operazione da Rothschild & Co. come advisor finanziario.

Il principe ereditario dell‘Arabia Saudita, Mohammad bin Salman

Rocco Forte manterrà la posizione di presidente esecutivo, affiancato da Olga Polizzi, confermata vicepresidente. Anche Charles Forte, Lydia Forte e Irene Forte manterranno ruoli chiave nell'azienda. La conclusione della transazione dell'operazione è soggetta all'approvazione regolamentare.

Rocco Forte: «Pif è un partner eccellente per il nostro futuro»

Per Rocco Forte, presidente esecutivo, «Pif è un partner eccellente per il nostro futuro. Condividiamo la stessa visione per il marchio e per la strategia futura del gruppo, con l'ambizione di guardare a lungo termine. Non vedo l'ora di collaborare con Pif per espandere il gruppo e migliorare l'alto livello di servizio offerto ai nostri clienti».

Pif entra come socio di minoranza nel gruppo Rocco Forte Hotels

Altrettanto soddisfatto Turqi Al Nowaiser, vicegovernatore e responsabile della divisione investimenti internazionali di Pif: «Il nostro investimento in Rocco Forte Hotels riflette la fiducia di Pif nelle opportunità commerciali e nella forza del settore internazionale dell'ospitalità e del turismo, che hanno dimostrato una notevole resilienza negli ultimi anni».

Tutto quello che c'è da sapere su Rocco Forte Hotels

Rocco Forte Hotels ha una collezione di 14 hotel e resort fondata nel 1996 da Rocco Forte e sua sorella, Olga Polizzi. Tutti gli hotel sono punti di riferimento, sia antichi che moderni, situati in edifici magnifici in posizioni eccezionali. Guidati da una famiglia attiva nell'ospitalità da quattro generazioni, gli hotel sono uniti dal loro approccio distintivo al servizio, garantendo agli ospiti di vivere il meglio delle città e dei dintorni.

Rocco Forte Hotels comprende: Hotel de la Ville, Hotel de Russie e Rocco Forte House a Roma; Hotel Savoy a Firenze; Verdura Resort, Rocco Forte Private Villas e Villa Igiea in Sicilia; Masseria Torre Maizza in Puglia; The Balmoral ad Edimburgo; Brown's Hotel a Londra; The Charles Hotel a Monaco; Hotel de Rome a Berlino; Hotel Amigo a Bruxelles e Hotel Astoria a San Pietroburgo. Aperture previste: Rocco Forte House a Milano nel 2024; The Carlton a Milano e Costa Smeralda in Sardegna nel 2025.

Tutto quello che c'è da sapere su Pif

Pif è uno dei fondi sovrani più grandi e di maggiore impatto al mondo, guidando la trasformazione dell'economia dell'Arabia Saudita e plasmando il futuro dell'economia globale. La sua missione è costruire partnership economiche strategiche per ottenere rendimenti sostenibili e sbloccare opportunità economiche promettenti in Arabia Saudita. Pif investe capitale per sostenere settori strategici con un significativo potenziale di crescita a lungo termine che contribuiranno a massimizzare i suoi asset e diversificare l'economia dell'Arabia Saudita in linea con Vision 2030. Dal 2017, Pif ha fondato oltre 90 aziende e generato più di 560mila posti di lavoro diretti e indiretti.