Al gruppo di Briatore la gestione dello storico ristorante El Camineto di Cortina

Flavio Briatore atterra nel cuore delle Dolomiti ampezzane. E non per godersi le vacanze. L'iconico ristorante "El Camineto" infatti si appresta a inaugurare un nuovo capitolo della sua lunga storia grazie all'innovazione e all'esperienza di Majestas, holding lussemburghese leader internazionale nel settore della ristorazione e hospitality di lusso, gruppo che ne ha preso la gestione e fondato proprio da Briatore.

Il gruppo Majestas di Briatore arriva a Cortina

Da una parte, la storicità e la tradizione di "El Camineto", una vera e propria istituzione nel panorama gastronomico di Cortina D'Ampezzo sin dal 1968. Dall'altra, l'innovazione e la maestria di Majestas, gruppo che controlla altri marchi noti come Billionaire, Twiga e Crazy Pizza, nonché i rinomati brand in licenza Cipriani Monte Carlo, Cova Monte Carlo e Cova Doha.

El Camineto di Cortina

L'accordo, che entra in vigore il 5 dicembre, rappresenta un passo significativo nella strategia di crescita e sviluppo di Majestas. Il Gruppo investe nell'incantevole El Camineto, consolidando la sua presenza nel settore della ristorazione di lusso e ampliando la sua presenza in una delle località sciistiche più rinomate al mondo. In attività già dal 1968, El Camineto è celebre per la sua suggestiva posizione tra le montagne delle Dolomiti ampezzane e per la sua cucina ricca e caratteristica. Majestas si impegna a valorizzare la tradizione gastronomica del ristorante, preservando il suo fascino unico e la sua autenticità.

A Briatore la gestione del Majestas: «Crediamo in Cortina»

Flavio Briatore, fondatore di Majestas, ha condiviso la sua visione: «Crediamo fortemente in Cortina, una località destinata a competere a livello internazionale, specialmente con le Olimpiadi del 2026 in arrivo. L'unione tra la tradizione e i valori di 'El Camineto' e l'esperienza del management di Twiga Forte dei Marmi, incaricato della gestione, rappresenta una formula vincente. Questo segna un nuovo capitolo della nostra storia, mentre continuamo a far crescere i marchi Billionaire, Twiga e Crazy Pizza in tutto il mondo».

Romeo e Orietta Melon, che hanno gestito con passione El Camineto per quasi vent'anni, lasciano il testimone al gruppo dell'imprenditore italiano e commentano così il passaggio di consegne: «È stata una bellissima avventura. Passiamo il testimone con i migliori auguri a chi ama la nostra Cortina tanto quanto noi».