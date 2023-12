Costiera Amalfitana, 14 comuni chiedono la Ztl territoriale per limitare il traffico

La pittoresca Costiera Amalfitana, gioiello turistico italiano, è al centro di un appello innovativo per limitare il traffico lungo la celebre statale 163. Il progetto prevede la creazione della prima "isola" territoriale Zona a Traffico Limitato (Ztl) in Italia, un modello che potrebbe essere replicato in altri territori afflitti da problemi simili.

Il traffico, un problema nelle strette strade della Costiera

Cittaslow Italia, sempre attenta al miglioramento della qualità della vita e alla sostenibilità ambientale, ha espresso il suo sostegno all'appello dei Sindaci della Costiera Amalfitana durante un'assemblea a Amelia (Tr) il 2 dicembre scorso. Il Sindaco di Amelia, Laura Pernazza, neo Coordinatore eletto di Cittaslow Italia, ha dichiarato che l'iniziativa della Ztl territoriale è in linea con le pratiche del "buon vivere" e della sostenibilità.

L'appello alle istituzioni per la Ztl territoriale

Quattordici comuni della Costiera Amalfitana chiedono al Governo e al Parlamento di modificare il Codice della Strada per implementare la Ztl territoriale. L'enorme flusso di veicoli che affolla la statale Amalfitana genera disagi per i residenti e impatta negativamente sull'esperienza turistica e sull'ambiente. L'appello è rivolto alla Premier Giorgia Meloni, ai ministri dell'Interno e delle Infrastrutture e trasporti, e ai rispettivi viceministri e sottosegretari.

In cosa consiste (e quanto costerebbe) la Ztl territoriale

L'idea di estendere la Ztl anche ad ambiti intercomunali e strade extraurbane mira a "cambiare favorevolmente le sorti del nostro territorio", come affermano i comuni che condividono la proposta. La proposta stessa è supportata dalla Regione Campania, dalla Provincia di Salerno e da Anas. I sindaci della Costiera sottolineano che la Ztl territoriale rappresenterebbe una soluzione strutturale senza nuovi oneri per la finanza pubblica. La Regione Campania ha finanziato la redazione del Progetto di fattibilità tecnico-economica per l'attuazione dell'intervento denominato "Ztl territoriale per il contingentamento del traffico sulla SS163". Si stima che l'infrastruttura tecnologica per il monitoraggio degli accessi e la regolazione del traffico costerà circa 2 milioni di euro.

Traffico in Costiera? Chiesta la Ztl territoriale

L'innovazione normativa richiesta potrebbe aprire la strada a un sistema strutturale che non solo risolverebbe i problemi attuali ma servirebbe da modello replicabile in altri territori soggetti al sovraffollamento dannoso. L'appello sottolinea la necessità di autonomia per i territori, ponendo l'accento sulla creazione di soluzioni che beneficino cittadini e turisti.