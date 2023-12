Langosteria, nel 2026 il debutto negli Usa con un ristorante a Miami Beach

Il ceo e founder di Gruppo Langosteria, Enrico Buonocore, lo aveva dichiarato due anni or sono: «Il mio sogno è sbarcare tra un po' di anni anche negli Stati Uniti che credo sia uno dei posti dove Langosteria possa affermarsi con successo». E così sarà. Il gruppo più ricco della ristorazione italiana, infatti, nel 2026 farà il suo debutto negli Usa a Miami Beach all'interno del prestigioso complesso The Raleigh, parte del progetto più ampio di The Rosewood Hotel & Residences Miami Beach.

Uno dei ristoranti Langosteria (foto Tommy Ilai)

Dove si troverà il nuovo ristorante di Langosteria a Miami Beach

Questo complesso fronte oceano, esteso su circa 12mila metri quadri, includerà la ristrutturazione e l'arricchimento di edifici storici come il Raleigh, il Richmond e il South Seas Hotel. Inoltre, prevede la costruzione di una nuova torre residenziale di 17 piani e l'aggiunta di un beach club privato chiamato The Raleigh Beach Club, che sarà gestito anch'esso da Langosteria.

L'iniziativa è il risultato della collaborazione tra la società immobiliare Shvo e il rinomato designer Peter Marino, già noto per il suo lavoro nel creare l'ambiente per il ristorante Langosteria presso Cheval Blanc a Parigi. Un progetto che quindi segna un nuovo passo significativo per il gruppo Langosteria, con un successo consolidato in Italia tramite locali come Café, Bistrot, Langosteria in via Savona 10, Langosteria Cucina e Langosteria Paraggi. Il gruppo ha già espanso la sua presenza all'estero con successo a Parigi, St. Moritz e il nuovo ristorante all'interno del Raffles Hotel The Owo di Londra nel 2024, e ora punta a conquistare gli Stati Uniti con questa nuova apertura prevista per il 2026 in quel di Miami Beach.