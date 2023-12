Snack e bevande gratis in volo? United Airlines testa i distributori self-service

La compagnia aerea United Airlines ha annunciato l'introduzione di un innovativo servizio su alcuni dei suoi voli: la presenza di piccoli bar self-service dove gli ospiti possono godere gratuitamente di snack e bevande. Il progetto, inaugurato solo pochi giorni fa, è attualmente disponibile (quantomeno per ora) su uno specifico velivolo, l'Airbus A321neo, il più moderno della flotta, e verrà poi adottato anche negli altri velivoli più moderni del gruppo.

Bevande e snack gratis sui voli? L'idea di una compagnia aerea

A bordo, i passeggeri avranno l'opportunità di alzarsi dai propri posti per gustare snack e bevande gratuitamente. Secondo indiscrezioni, gli stand forniranno una selezione limitata di acqua e snack. L'unico potenziale inconveniente potrebbe sorgere in caso di code lunghe, che potrebbero causare fastidi ai viaggiatori nelle vicinanze dei punti di distribuzione.

United Airlines: frutta, patatine e cioccolato offerti ai passeggeri

Tra i prodotti offerti gratuitamente dalla United Airlines figurano barrette alla frutta, patatine, cioccolato, salatini e mix di frutta secca. L'obiettivo principale è migliorare l'esperienza complessiva dei clienti, rendendo il viaggio più piacevole. Se l'iniziativa risulterà positiva, l'azienda prevede di estendere il servizio snack bar a tutti i voli con una durata superiore a 801 miglia (circa 1200 chilometri).

I vantaggi dei chioschi self-service: meno stress per l'equipaggio

I chioschi degli snack non solo contribuirebbero a rendere il viaggio più piacevole per i passeggeri, ma riducono anche lo stress per l'equipaggio, che non è più costretto a muoversi avanti e indietro per servire singolarmente ogni passeggero. L'introduzione di bar self-service a bordo potrebbe rappresentare la nuova normalità, eliminando potenziali preoccupazioni legate ai liquidi che possono essere portati a bordo dell'aereo. Che possa rivelarsi una soluzione utile, in futuro, anche per altre compagnie aeree?