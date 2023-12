Riflessioni e aspettative per il futuro del turismo

Solidus I professionisti dell’Ospitalità Italiana era presente al Forum Internazionale del Turismo che si è tenuto a Baveno sul Lago Maggiore dal 24 al 25 novembre. Abbiamo ascoltato con molta attenzione e aspettative gli interventi dei Ministri dei tanti dicasteri presenti e dei prestigiosi relatori che si sono succeduti nei diversi panel specifici.

serve più attenzione alla formazione e retribuzione del settore ospitalità

I focus dei panel sono stati “Bellezza” le tante bellezze del nostro territorio per intenderci, “Stile di vita” il nostro invidiato da tutto il mondo, “Gusto” favorito dalle bontà dei prodotti della nostra agricoltura, “Qualità” che non manca davvero né al paese né tanto meno alle imprese e addetti ai lavori e “Radici” il programma ambizioso, ma non troppo, di richiamare gli emigrati e i loro discendenti a visitare l’Italia per riscoprire e apprezzare le loro origini.

Solidus, serve più attenzione a formazione e retribuzione del comparto ospitalità

Si è parlato anche di formazione facendo riferimento al capitale umano, è emerso quanto sia fondamentale riqualificare e formare, aumentando le competenze, le nuove leve, prepararle alle nuove sfide e competizioni internazionali e rendere più appetibili i percorsi professionali del turismo per contrastare la mancanza di manodopera qualificata.

Avremmo voluto si parlasse maggiormente dell’argomento ed anche delle retribuzioni non adeguate ai meriti dei lavoratori del settore, sia professionisti che non ancora tali. La scuola alberghiera è stata nominata solo in una occasione senza andare nello specifico delle possibilità di poterla rendere maggiormente competitiva ed allettante essendo uno strumento formidabile di preparazione professionale e culturale, garanzia di lavoro e professionalità.

Avremo però la possibilità di discutere di questi argomenti con la Ministra del Turismo Daniela Santanchè in un incontro che ci ha assicurato avrà luogo prossimamente.

Il turismo al centro delle attenzioni del Governo

Da questo importante evento dal nostro punto di vista ci siamo portati a casa la convinzione che finalmente le Istituzioni hanno compreso l’importanza del settore turismo “un settore fondamentale ma che in passato è stato snobbato” “Il turismo è alla base della tenuta della nostra economia”, “Dobbiamo costruire veramente un'industria del turismo che partecipi in maniera importante al Pil”.

Abbiamo preso come promessa d'impegno le seguenti dichiarazioni chiare e precise sui numerosi obiettivi specifici da parte del governo su come “il Turismo deve essere destagionalizzato, e deve essere sia sostenibile per l’ambiente che economicamente”, “Si sta lavorando verso il turismo delle esperienze per fare in modo che i flussi dei turisti si rivolgano anche ai luoghi meno conosciuti”, “Si sta investendo sul turismo religioso, sul turismo sportivo e sui circuiti della salute”, “Si vuole lavorare di squadra per arrivare sul primo gradino del podio”, “Dobbiamo essere capaci di fare offerte turistiche diverse: come con il cicloturismo o con i cammini religiosi, in vista non solo del Giubileo”, “È necessario variare i cataloghi turistici, attrarre maggiori segmenti di mercato che chiedono qualcosa di più e valorizzare il turismo congressuale”, “Dobbiamo, enfatizzare il richiamo dei grandi eventi e preparare una migliore accoglienza”, “Tutta l'Italia deve diventare meta turistica”, “Dobbiamo fare in modo di diventare la prima meta turistica in Europa”

Queste affermazioni espresse dai ministri del nostro governo sono prese, da noi professionisti dell’Ospitalità di Solidus, come dichiarazioni di intenti e impegni inderogabili verso la crescita del turismo e di conseguenza delle nostre professioni e nostre passioni. Noi siamo consapevoli di essere artefici, con il nostro lavoro, del gradimento dei turisti verso la nostra Italia e del successo del turismo del nostro paese. Siamo pronti come sempre e da sempre a fare la nostra parte.