Crazy Pizza, il ristorante di lusso di Briatore ora apre anche in Kuwait

Il Gruppo Majestas, capitanato dagli imprenditori Flavio Briatore e Francesco Costa, continua la sua espansione internazionale attraverso Crazy Pizza, il ristorante-pizzeria di lusso. La nuova venue di Crazy Pizza a Kuwait City è stata inaugurata con successo, segnando il suo debutto nel mercato kuwaitiano e portando il totale delle sedi internazionali a 9.

L’ingresso del nuovo Crazy Pizza a Kuwait City

Crazy Pizza: a breve numerose aperture sia in Italia che a livello internazionale

Questa apertura è parte della strategia di sviluppo del brand, che prevede ulteriori opening sia in Italia che a livello internazionale. Grazie a partnership con imprenditori locali, Crazy Pizza mira a rafforzare il suo ruolo tra i principali player del fine dining nel mercato del Medio Oriente.

Crazy Pizza in Kuwait: materie prime italiane e promozione dell'eccellenza italiana

L'offerta di Crazy Pizza si distingue per il menu premium, l'entertainment esclusivo, e la valorizzazione del made in Italy, con l'utilizzo di materie prime dai migliori produttori italiani, promuovendo l'eccellenza italiana sia in patria che all'estero.

Crazy Pizza in Kuwait: Spinning Pizza Show e location prestigiosa

Tra i punti di forza del brand spicca lo spettacolare Spinning Pizza Show, che regala agli ospiti un'esperienza culinaria unica. Oltre alla deliziosa cucina, Crazy Pizza Kuwait City offre una location prestigiosa, con circa 100 posti a sedere nell'area ristorante e un terrazzo climatizzato.

Crazy Pizza in Kuwait: concept firmato dall'archistar Michele Bönan

L'archistar Michele Bönan ha firmato il concept inconfondibile dei ristoranti Crazy Pizza, garantendo un arredamento raffinato che si sposa perfettamente con l'atmosfera esclusiva del locale.

Crazy Pizza in Kuwait: continua l'espansione dei brand Majestas nel Medio Oriente

Con le sue sette sedi esistenti a Londra, Montecarlo, Roma, Milano, Porto Cervo, Riyadh e Doha, Crazy Pizza continua a conquistare il cuore degli amanti del lusso e del fine dining. La nuova apertura a Kuwait City segna un ulteriore passo in avanti nell'espansione dei brand Majestas nel promettente mercato del Medio Oriente.