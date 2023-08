Familiamus a Maranza: il primo hotel 5 stelle dei Familienhotels L'hotel Familiamus di Maranza entra nei Familienhotels Südtirol come il primo 5 stelle del gruppo. La struttura offre un'esperienza unica per le famiglie, con servizi dedicati ai bambini e ambienti accoglienti. La posizione panoramica e le attività per tutte le età garantiscono una vacanza indimenticabile per tutti