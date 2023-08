Terrazza Triennale passa in gestione a Compass: Arrigoni chef-consultant

A partire da ottobre, il ristorante Terrazza Triennale, all'ultimo piano del Palazzo dell'Arte progettato da Giovanni Muzio, riaprirà al pubblico. Triennale Milano, un punto di riferimento nel panorama della cultura contemporanea, ha affidato la nuova gestione a Compass Group Italia, un'azienda con un fatturato di 130 milioni di euro e 3.436 dipendenti in Italia. La controllante multinazionale britannica di Compass Group è quotata fra i primi titoli alla borsa di Londra e opera in 40 Paesi nel mondo, generando un fatturato globale di 25,8 miliardi di sterline. La selezione dello chef-consultant per interpretare l'atmosfera unica della Terrazza Triennale è avvenuta in collaborazione con la direzione di Triennale Milano e Compass Group e il ruolo è stato assegnato a Tommaso Arrigoni.

Tommaso Arrigoni, il nuovo chef-consultant di Terrazza Triennale

Chi è lo chef Tommaso Arrigoni?

Arrigoni ha iniziato il suo percorso nel mondo culinario nel 1998, quando ha acquisito il ristorante Innocenti Evasioni a Milano. Nel corso degli anni, Arrigoni è stato insignito del titolo di Jeune Restaurateur e ha ottenuto una stella Michelin. Oltre a ciò, ha intrapreso la produzione di vino e ha guidato una dinamica iniziativa dedicata alla diffusione della cultura enogastronomica. Attualmente, Tommaso Arrigoni è un rinomato chef-consultant molto apprezzato sia a livello nazionale che internazionale.

Morogallo (Triennale Milano): «Per la riapertura cercavamo un partner che condividesse con noi valori e visione»

Per Carla Morogallo, direttrice generale di Triennale Milano, uno degli obiettivi è quello di «rendere l’esperienza in Triennale sempre più ricca e completa, e crediamo che la convivialità, la socialità e la creatività legate al cibo siano aspetti di grande rilievo. Per la riapertura di Terrazza Triennale cercavamo un partner che condividesse con noi valori e visione, che avesse una profonda consapevolezza dell’unicità di questo luogo, della varietà di pubblici che lo frequenta. La proposta di Compass Group Italia risponde perfettamente a questa nostra necessità. Il presidente di Triennale Stefano Boeri e io siamo molto felici di questa nuova collaborazione e della scelta dello chef Tommaso Arrigoni, che seguiamo e apprezziamo per la sua cucina generosa, sostenibile e di alta qualità».

Pirinoli (Compass): «Con Terrazza Triennale proseguiamo il percorso di crescita in un settore per noi strategico»

Inoltre, anche Alessandro Pirinoli, managing director Compass Group Italia, si è detto particolarmento soddisfatto dell'acquisizione, che dà ulteriore lustro «all’area dei nostri grandi clienti, culturali e istituzionali, quali la Reggia di Venaria, l’Arena di Verona, la Banca d’Italia, la Camera dei Deputati, il Politecnico di Milano, l’Università e Sda Bocconi. Con Terrazza Triennale, inoltre, proseguiamo il percorso di crescita in un settore per noi strategico, approfondendo lo studio su come l’esperienza di uno chef imprenditore, all’interno di una struttura come la nostra con una solida reputazione finanziaria, di respiro internazionale e che raggiunge ogni giorno milioni di persone, possa generare un impatto virtuoso altresì per il sistema della ristorazione d’impresa, moltiplicandone le prospettive anche in termini motivazionali e quindi, auspichiamo, formative e di ampio coinvolgimento per gli chef di domani».