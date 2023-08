L’Italia «nel sistema agroalimentare e in quello del turismo rappresenta un’eccellenza». Così Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, in visita al Centro Ortofrutticolo Mediterraneo di Fasano. «Confrontarsi con gli operatori di un settore strategico come quello dell’ortofrutta per noi è una centralità», ha sottolineato Lollobrigida.

FONTE: Italpress