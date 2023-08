La solidarietà di Agrigento per Mareme Cissè, cuoca vittima di razzismo: «Sei una grande donna»

Spiacevole caso di razzismo in un noto ristorante di Agrigento. Una coppia di clienti, infatti, ha abbandonato il locale dopo aver scoperto come la cuoca fosse nera, lasciando di sasso proprietario e staff del Ginger People&Food. Spiacevole inconveniente all'interno dell'indirizzo del centro siciliano (Capitale della Cultura per il 2025), nel quale da tempo lavora Mareme Cissè, in Sicilia da oltre 10 anni, professionista con tanta esperienza alle spalle. E anche vari riconoscimenti e primati, tra cui pure il titolo di campionessa mondiale di Cous cous. La città ha espresso solidarietà verso la malcapitata protagonista dell'increscioso fatto, a seguito di un post di denuncia di quanto avvenuto.

Mareme Cissè, la cuoca vittima di razzismo ad Agrigento

Il tutto è stato raccontato via Facebook da Carmelo Roccaro, presidente della cooperativa Al Kharub (tradotto, il carrubo; pianta diffusa nel bacino mediterraneo) che gestisce il ristorante, il quale testimonia lo spiacevole fatto avvenuto nella sala del Ginger. Una turista sessantenne, assieme al compagno, dopo aver consultato il menu ha domandato al personale di sala se la cuoca fosse di colore. Alla risposta affermativa i due hanno deciso di lasciare il tavolo e andarsene dal ristorante. «Io non conosco chi sei, la tua storia, i tuoi problemi e non oso nemmeno giudicarti - un passaggio del post di Roccaro - . So solo che ho sentito una grande tristezza nel cuore. Ieri sera ho preso consapevolezza di quanto profondo e radicato sia questo sentire che emerge dal lato oscuro delle persone». Tanti i commenti di sostegno e solidarietà pubblicati sotto al post. «Mareme sei una grande donna», scrive qualche utente.

Mareme Cissè: dal mondiale di cous cous a Bruno Barbieri

Spiacevole fatto di razzismo e ignoranza quello registrato nella città della Valle dei Templi. In poco tempo tanti i messaggi di solidarietà verso la chef suo malgrado al centro della cronaca, con il sostegno di praticamente tutto il mondo gastronomico, e non solamente. Ma chi è Marame Cissè? Si tratta di una chef di origini senegalesi in Sicilia da ormai 12 anni, arrivata sull'isola per ricongiungersi con il marito. Negli ultimi anni ha conquistato vari riconoscimenti e premi per i suoi piatti che uniscono tradizione africata e siciliana.

Tra i primati più illustri, la vittoria nel campionato mondiale di Cous cous di San Vito Lo Capo, oppure la partecipazione nella competizione televisiva condotta da Bruno Barbieri, Cuochi d’Italia, dove ha avuto la meglio su chef provenienti da tutto il mondo. Nel suo curriculum anche il Premio Bezzo, conquistato per l'alta sostenibilità della sua cucina.