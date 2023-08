Jennifer Lopez in Costiera Amalfitana tra cene di pesce e il suo spritz Delola

È per lavoro, si potrebbe dire. Jennifer Lopez è, infatti, in Costiera Amalfitana per girare uno spot pubblicitario per il suo Delola, marchio di Spritz alcolici che la cantante ha lanciato all'inizio di quest'anno e che aveva fatto infuriare i fan: lei risulta astemia e in più il marito Ben Affleck sarebbe finito diverse volte in centri di disintossicazione per problemi di alcolismo. In ogni caso, come molti vip che quest’anno hanno scelto l’Italia per le vacanze, la Lopez ha deciso di unire “l’utile al dilettevole” e passare le vacanze nella sua amata Costiera. Non è, infatti, la prima volta per JLo in Costa d'Amalfi: nel 2021 vi trascorse una vacanza romantica con Ben Affleck prima di scegliere di sposarlo a luglio 2022.

Jennifer Lopez e il suo Delola

Bellini d’autore e cena di pesce: le vacanze di JLo in Costiera Amalfitana

Come riporta Cosmopolitan, la cantante e attrice soggiorna a Positano (top secret la location) e qualche sera fa a cenato al ristorante Glicine dell'Hotel Santa Caterina di Amalfi, durante la quale ha, particolarmente, apprezzato il cocktail Bellini (ma non era astemia?) preparatole da Luigi Gambardella, head barman dell’hotel.

Ma il tour goloso della Lopez non finisce certo qui: come mostrano le foto del Daily Mail, la cantante gustato un pasto a base di pesce nel noto ristorante "Da Tommaso allo Scoglio", sulla spiaggetta di Marina del Cantone, dove il mese scorso aveva pranzato anche Emilia Clarke.