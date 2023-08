Da Super Mario a Snoopy: ecco tutte le novità di Leolandia per l'estate

Leolandia, parco a tema in Lombardia, ha preparato un nuovo programma di eventi per l'agosto di quest'anno, offrendo diverse attrazioni acquatiche per aiutare a rinfrescarsi durante le calde giornate estive. Una delle novità è l'opportunità di incontrare Snoopy dal vivo alla Fontana d'Ingresso. Ogni sabato e domenica fino al 13 agosto e il giorno di Ferragosto, grandi e piccoli potranno scattare una foto ricordo con il celebre personaggio dei fumetti. Per gli amanti dei videogiochi, Super Mario sarà presente al parco tutti i sabati e le domeniche fino al 27 agosto, incluso Ferragosto. Gli appassionati avranno l'opportunità di sfidarsi con gli ultimi giochi della serie presso le postazioni Nintendo Switch al Palco Expo.

Super Mario, la new entry in casa Leolandia

Tutte le novità di Leolandia per l'estate

I più piccoli saranno entusiasti di incontrare Bluey, la divertente cucciola di Blue Heeler protagonista di una famosa serie tv. Bluey salirà sul palco Minitalia tutti i giorni fino al 7 gennaio 2024, coinvolgendo i bambini in un mini-live show con il gioco del pallone "Keepy Uppy" e la possibilità di scattare una foto ricordo con lei. Il parco ha anche inaugurato il Golfo del Drago Marino, una nuova piscina per bambini con scivoli e giochi d'acqua. Questa area, insieme alla fontana di Piazza Venti Nodi, ha permesso di ampliare l'offerta di attrazioni acquatiche di Leolandia del 33%, offrendo oltre 10mila metri quadri di opportunità per rinfrescarsi.

Oltre alle novità a tema, i visitatori possono ancora godersi le spericolate discese sui tronchi di Gold River, partecipare all'avvincente battaglia navale di Assalto a Mediterranea e divertirsi come aspiranti pompieri con Spegnilfuoco. Tra le altre sorprese, una grande parata con oltre 40 figuranti animerà il parco durante i weekend, portando i visitatori in un viaggio alla scoperta di terre e culture lontane insieme ai personaggi dei cartoni animati di Leolandia. Inoltre, ci saranno spettacoli dal vivo, inclusi il musical acrobatico "L'Isola Perduta" e lo spettacolo "Esiste Davvero!", che unirà sullo stesso palco diversi amati personaggi.