Guasto per traghetto Olbia-Livorno: fermo davanti all'isola d'Elba. Cosa è successo

Un viaggio trasformatosi in odissea per i circa mille passeggeri sul traghetto Olbia-Livorno. L’imbarcazione, della compagnia Corsica Sardinia Ferries e il cui motore è andato per ore in avaria, è stata costretta a sostare davanti all’isola d’Elba, causando un disagio non da poco agli ospiti a bordo.

In avaria traghetto diretto a Livorno

Per un malfunzionamento degli impianti elettrici della nave, inoltre, è anche saltata l’aria condizionata, costringendo i passeggeri a sopportare le alte temperature del pomeriggio. Il traghetto era partito la mattinata di ieri dal porto di Olbia e, dopo il guasto al motore (occorso verso le 16), è riuscito a riprendere il suo viaggio dopo ore di sosta forzata arrivando a destinazione solamente dopo le 21.30, con oltre due ore e mezza di ritardo accumulato.

Avaria sul traghetto Olbia-Livorno, cosa è successo

Svolti i controlli di rito da parte della Capitaneria di porto. Pare come la lil traghetto sia incappato in un’avaria degli apparati elettrici quando era già vicino all’isola d’Elba, a circa 7 miglia dall’isola.

Ciò ha provocato l’ingovernabilità della nave, con anche il radar fuori uso e il prosieguo della navigazione di fatto impossibile sino alla riparazione del guasto. Grazie al mare calmo non è stato necessario l’intervento dei rimorchiatori per mettere in sicurezza il traghetto, ma il comandate assistito dalla capitaneria è riuscito a far ripartire l’apparato elettrico e progressivamente tutti i motori, lasciati a basso regime per prevenire altri eventuali guasti. Non è stato registrato inoltre nessun malore da parte dei passeggeri.