Zhanna D'Art, morta l'influencer che consigliava una dieta vegana e crudista

Una tragica notizia ha colpito la comunità vegana e crudista sui social media: Zhanna Samsonova, conosciuta con lo pseudonimo di Zhanna D'Art, influencer russa con migliaia di follower su TikTok, Facebook e Instagram, è deceduta durante un viaggio in Malesia. Secondo le voci circolate tra i suoi amici e la sua famiglia, la particolare dieta a base di frutta esotica seguita dalla giovane potrebbe essere stata la causa della sua morte prematura. Zhanna D'Art, 28 anni, aveva conquistato i cuori dei suoi follower con il suo stile di vita vegano e crudista, vantando di seguire questa dieta esclusivamente per ben cinque anni. La sua alimentazione si basava principalmente su frutta, semi di girasole e succhi, oltre ai frutti tropicali durian e jackfruit, ampiamente apprezzati nella cucina asiatica.

L'influencer russa Zhanna D‘Art

Dubbi e preoccupazioni riguardo alla sostenibilità e all'efficacia di un regime alimentare così estremo

Sui suoi profili social, l'influencer aveva sempre promosso i benefici della dieta crudista, affermando di sentirsi più giovane e sana rispetto ai suoi coetanei. Tuttavia, le recenti notizie sulla sua morte hanno fatto emergere dubbi e preoccupazioni riguardo alla sostenibilità e all'efficacia di un regime alimentare così estremo. Secondo quanto riportato dalla madre di Zhanna, Vera Samsonova, la giovane è morta il 21 luglio a causa di un'"infezione simile al colera", tuttavia, al momento, non è ancora giunto un parere medico ufficiale e un certificato di morte. Vera Samsonova ha espresso profonda tristezza e disperazione per la perdita della figlia, e ha rivelato di aver incontrato difficoltà nell'ottenere il trasporto del corpo dalla Malesia alla Russia per mancanza dei documenti necessari.

La madre ha rivelato di non aver mai approvato la scelta di Zhanna di adottare una dieta vegana e crudista e ha cercato più volte di convincerla a provare a una dieta diversa. In passato, l'influencer aveva seguito una versione meno rigida della dieta, includendo pesce e latticini, ma negli ultimi anni aveva abbracciato un'alimentazione esclusivamente a base di frutta, succhi e fagioli germogliati.