Nasce “L'Italiano”, il cocktail dedicato a Toto Cutugno con peperoncino calabrese

A meno di una settimana dalla scomparsa di Toto Cutugno, nasce il cocktail dedicato al noto cantautore italiano. E si chiama proprio così, l’Italiano, in onore del più grande successo dell’artista mancato all’età di 80 anni. Non poteva forse essere rinominato altrimenti il drink in questione, e non poteva non portare i colori della nostra bandiera.

Il drink che omaggia Toto Cutugno, a base di Amaro del Capo al peperoncino

Gli ingredienti de “L'Italiano”, il cocktail dedicato a Toto Cutugno

Tutto è merito del rinomato barman Ettore Diana, Campione Mondiale IBA Pechino nel 2012 e autore anche di diversi libri sul mondo della mixology. Un omaggio a Cutugno uomo e artista quello di Diana, e contemporaneamente un richiamo anche alla terra natia del cantautore, la Calabria.

Il cocktail in questione, presentato pochi giorni fa, infatti è a base di Vecchio Amaro del Capo – Red Hot Edition, realizzato con un mix di erbe e peperoncino calabrese. Questo liquore conferisce la parte rossa al drink, mentre il verde e il bianco sono garantiti dall’utilizzo di sciroppo alla menta e uno strato di panna nella parte superiore. Il cocktail è completato anche da liquore alla nocciola, liquore all’amaretto e crema di cacao. «Grazie al campione mondiale Ettore Diana per aver utilizzato il nostro Vecchio Amaro del Capo Red Hot Edition come ingrediente principale per la sua nuova creazione, il cocktail L’ITALIANO dedicato al grande Toto Cutugno», recita così un post Facebook della distilleria Caffo, produttrice del Vecchio Amaro del Capo.