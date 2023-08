Da Bieber e Di Caprio a Mariah Carey: ecco come sono i camper delle star

Sono gli anni della vanlife. Il viaggio in camper, van e roulotte ha conquistato tutti. Ma vivere la vita on the road non è più solo una passione per i globetrotter: persino le celebrità di Hollywood non lesinano quando si tratta di investire in veicoli ricreazionali. Che si tratti di un sontuoso spazio d’appoggio in caravan durante le riprese di un film di successo o di un luxury motorhome per un viaggio immerso nella natura, questi mezzi sono davvero incredibili e per le star americane non c’è limite al lusso! Scopriamo insieme come sono le case su ruote dei divi del cinema e della musica.

Justin Bieber: avventure di lusso in motorhome

Il camper di Justin Bieber. Foto: marathoncoach.com

Justin Bieber è famoso per soggiornare in alberghi di lusso, ma ha anche una passione per i Luxury motorhome. Nell'estate del 2020, lui e la moglie Hailey hanno deciso di fuggire dalla routine con un RV estremamente lussuoso, completo di tutte le comodità, e hanno intrapreso un'avventura in Utah, immergendosi nel glamping. Per queste vacanze non hanno badato a spese, investendo una considerevole somma in un sontuoso RV Marathon Coach, uno dei camper più costosi al mondo, dal valore di circa 2,5 milioni di dollari che dispone di pavimenti in materiali pregiati, come marmo e porcellana, completato da un sofisticato sistema di illuminazione e di riscaldamento. La cucina è completamente attrezzata con elettrodomestici all'avanguardia, tra cui fornelli elettrici, microonde, lavastoviglie e un frigorifero ideale per i viaggi. Il salone, arredato con divani personalizzati, è concepito per garantire il massimo relax. E per un'esperienza di guida senza eguali, sono stati inclusi sedili con unità di massaggio.

Leonardo DiCaprio e la sua esclusiva “motorhome mansion”

Il camper di Leonardo Di Caprio. Foto: Hgtv

Nel corso delle riprese del film Inception nel 2009, Leonardo DiCaprio ha scoperto il piacere di rilassarsi in una lussuosissima "motorhome mansion" (villa su ruote). Con esterni dall'effetto oro e una lunghezza di 16 metri, questo RV va oltre la definizione di casa mobile, grazie ai suoi lati estensibili che raddoppiano la larghezza, passando da 2,5 a 5 metri. Per una superficie interna così spaziosa il design è stato ispirato dalle eleganti navi da crociera di lusso e il progettista David Rovsek ha scelto caratteristiche che richiamano gli yacht più raffinati, optando per mobili e boiserie in ciliegio, soffitti ribassati e un sontuoso specchio ovale sul soffitto. Gli interni non mancano di comfort: due caminetti, ben cinque televisori (di cui uno in ciascuno dei due bagni) e una doccia dal valore di 25.000 dollari, rifinita con artigianali piastrelle in mosaico di vetro. La chicca ineguagliabile è la camera da letto principale, studiata per offrire la sensazione di una suite di un esclusivo hotel a cinque stelle. Sicurezza è la parola d'ordine per una star come Leo: telecamere collegate ai televisori garantiscono la possibilità di vedere chiunque, regalando tranquillità e privacy a questo attore di fama internazionale durante le sue avventure on the road.

Il nostalgico Airstream Vintage di Matthew McConaughey

L‘Airstream Vintage di Matthew McConaughey. Foto: officiallymcconaughey / Instagram

Nella sua Airstream International CCD 28 del 2004 (soprannominata “Canoa”) Matthew McConaughey, l'attore premio Oscar nel 2014 per il film “Dallas Buyers Club”, ha scelto un approccio vintage senza hi-tech. Questo caravan personalizzato, che lo accompagna nei suoi viaggi attraverso l'America, è stata la sua dimora per ben quattro anni prima di acquistare la sua prima casa. Ancora oggi, rimane il suo rifugio e la sua casa per le vacanze durante i suoi spostamenti. Al suo interno McConaughey conserva alcuni dei suoi cimeli e persino la sua amata tavola da surf, sempre pronta a offrirgli momenti di svago lungo le coste oceaniche. L'attore, che condivide la vita con Camila Alves e i loro tre figli, apprezza la vicinanza alla natura che l'Airstream vintage “silver bullet” offre, un'icona introdotta per la prima volta sul mercato americano negli anni '30. L'interno dell'Airstream è pensato per il comfort e la praticità, con un accogliente salotto, un tavolo versatile per pranzare o lavorare, una cucina essenziale, un piccolo bagno e una comoda camera da letto con una grande finestra proprio sopra il letto che regala una vista incantevole al mattino, immergendo il pluripremiato attore nel blu dell'oceano.

Tom Hanks e la casa mobile da Oscar

La casa mobile di Tom Hanks. Foto: bonhams.com

Nel 1993, Tom Hanks, vincitore di 2 premi Oscar, si innamorò di un'idea straordinaria: una casa su ruote Airstream, un guscio vuoto che avrebbe trasformato in un'autentica opera d'arte. Questo trailer, un lussuoso Airstream Model 34 Limited Excella Travel Trailer di oltre 10 metri, è diventato la sua seconda dimora, un luogo dove intrattenere amici, colleghi e membri del cast, il cui interno ha fatto equipaggiare di ogni dettaglio a suo piacimento: la cucina attrezzata, l'area pranzo, elegantemente arredata, la camera da letto con il suo comfort, il tutto è diventato un'oasi di tranquillità. Nel 2021, il destino ha voluto che Tom Hanks dovesse separarsi dalla sua preziosa casa su ruote. Ha messo questo gioiello all'asta, regalando al fortunato nuovo proprietario la meraviglia di tutti questi dettagli inclusi nel prezzo, in una transazione che ha superato i $235.000. Questa storia ci ricorda come l'arte e il lusso possano fondersi su ruote, lasciando un'impronta indelebile nella memoria di chi avrà il pregio di attraversare la soglia di questa straordinaria Airstream.

Il “Party pad mobile” di Mariah Carey

La casa su ruote di Mariah Carey. Foto: andersonmobileestates.com

La leggenda del pop Mariah Carey trascorre il suo tempo in tour a bordo di un enorme RV, simpaticamente soprannominato “skyscraper on wheels” (grattacielo su ruote) e, come ci si può aspettare da una diva del suo calibro, è equipaggiato con tutti i comfort di lusso che desidera durante i suoi spostamenti. Costruito da Anderson Mobile Estates, questo mastodontico trailer a 18 ruote può espandersi fino a offrire oltre 360 metri quadrati di spazio abitativo una volta parcheggiato. Finestre oscurate garantiscono massima privacy, mentre l'elegante esterno in metallo è semplicemente opulento. Il piano inferiore del motorhome è un paradiso di lusso, con un divano di quasi 5 metri e un televisore da 65 pollici. Lungo il corridoio nell’area dedicata al trucco, un secondo televisore è nascosto dietro uno specchio sul pavimento, permettendo alla superstar di godersi i suoi programmi preferiti mentre si prepara per i suoi show. Il soffitto del camper può essere sollevato per creare spazio aggiuntivo al piano superiore, una vera e propria party house con televisori ai due estremi e pista da ballo: un luogo perfetto per la star per scatenarsi dopo lo spettacolo. Un camper di lusso in cui Mariah Carey può davvero sentirsi a casa mentre attraversa il mondo e continua a incantare il suo pubblico con la sua musica straordinaria. Niente male davvero!