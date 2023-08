Fabio Galli e Andy Luotto lanciano il format tv “I piaceri della carne”

Beeflover e griglisti d'Italia, accendete i fuochi e insieme ad una buona ciccia godetevi piatti, ricette e suggerimenti curati da Andy Luotto e Fabio Galli. Dal 7 agosto su Alma TV, canale 65 del digitale terrestre, alle ore 22.00 e in replica alle 16.30, parte il nuovo programma televisivo - Tucano Produzioni per la regia di Giovanni Coi - "I Piaceri della Carne". Tecniche di cottura, affumicature, salse e abbinamenti valorizzeranno i tagli di carne, materie prime di qualità fornite e certificate dal Gruppo Galli, dalle tartare ai controfiletti fino alle bistecche.

Fabio Galli

"I Piaceri della Carne": 20 puntate dal 7 agosto su Alma TV

Si andrà alla scoperta della carne e dei suoi piaceri, con due personaggi dal grande spessore. Andy, volto noto della televisione e del cinema italiano, chef istrionico e vulcanico. Fabio, ha portato nella Capitale la tradizione del barbecue americano con la qualità di un prodotto italiano, una sperimentazione che gli ha consentito di selezionare il marchio ‘sakura’ ispirato alla fioritura del ciliegio giapponese. Da oltre settant’anni la sua famiglia è figura di riferimento per professionisti e degustatori. Il primo in Italia a realizzare un’academy della carne con 400 metri quadrati di spazio attrezzato e comfort zone. Visionario, attento alle produzioni e al mercato, si sta dedicando agli allevamenti estensivi e alla riscoperta del concetto di fattoria dove si dà valore all’impresa agricola con pratiche etiche e sostenibili.

Venti puntate da non perdere, che vedranno anche il contributo di altri ospiti come Alex The Butcher, noto influencer del settore; IronMeat Butcher selezionatore Sakura e il PitMaster Claudio Nani. Tra gli ospiti, BraciamiAncora di Michele Ruschioni il primo e più importante network italiano dedicato alla cucina a fuoco vivo; Paola Marsella chef e brand ambassador Gruppo Galli; la Griglia del Tonchi brand specializzato per show cooking con carne argentina. E mentre un altro taglio di carne si scalda alla brace, Andy e Fabio - nuova coppia della tv culinaria, godereccia e gourmet - si gustano i piaceri di un format ben riuscito.