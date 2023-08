Il sindaco critica il pub sul web. La titolare: «In paese 5 locali, ci aiuta così?»

In un paese di circa 1200 abitanti e con soltanto cinque esercizi commerciali, il Cortez 37050 è stato protagonista (in negativo) di un curioso episodio. Il pub di Palù (Vr), infatti, nel corso degli anni ha ricevuto ben duecento recensioni positive su Google, ma l'ultima arrivata è stata l'unica negativa. E sapete da chi è stata firmata? Proprio dal sindaco del paese, Francesco Farina. Con una media di 4,6 stelle su 5, il locale godeva di un ampio consenso da parte degli avventori internauti, ma l'inatteso giudizio del primo cittadino ha gettato un'ombra sul ristorante. «In questo paese ci sono solo cinque attività commerciali, di cui una merceria e quattro bar - ha commentato la titolare del Cortez 37050, Francesca Moro. Il primo cittadino non dovrebbe essere dalla nostra parte perché contribuiamo a far girare l’economia del territorio?».

La recensione negativa apposta ironicamente sulla porta d'ingresso del Cortez 37050 (credits: La Nazione)

Il sindaco di Palù: «Ho il diritto di esprimere la mia opinione personale»

La recensione negativa, visibile su Google, ha assegnato una stella (su cinque) al cibo, una stella al servizio e una stella all'ambiente del Cortez 37050. «Come ogni cittadino, ho il diritto di esprimere la mia opinione personale, a prescindere da ciò che pensa la maggioranza» ha poi commentato il sindaco Farina al Corriere della Sera. Peccato, però, che lui stesso non visitava il bar da almeno due mesi e prima di inviare la recensione non aveva mai avanzato alcuna lamentela nei confronti del locale.

La situazione ha suscitato l'indignazione di Francesca Moro, che ha sottolineato il ruolo cruciale delle attività commerciali nel sostenere l'economia locale. La titolare del Cortez 37050 ha quindi deciso di rispondere con ironia, incorniciando la recensione negativa del sindaco all'interno del locale, affiancandola con un commento provocatorio: «Il sindaco sconsiglia di venire in questo locale: per fortuna è l’unico».