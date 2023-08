Subway, panini gratis a vita se cambi il tuo nome in quello del fast food

In un'insolita mossa di marketing, la catena di fast food statunitense Subway ha lanciato una campagna promozionale tanto bizzarra quanto allettante per i fans americani. Intitolata "Subway Name Change Challenge", l'iniziativa offre ai partecipanti l'opportunità di vincere una fornitura a vita dei famosi panini del marchio, del valore di 50mila dollari, con una condizione davvero singolare: devono essere disposti a cambiare legalmente il proprio nome in "Subway".

Panini a vita gratis con la promozione di Subway

Come funziona la promozione di Subway?

La promozione, riservata ai soli maggiorenni residenti negli Stati Uniti, permette ai partecipanti di candidarsi semplicemente visitando il sito SubwayNameChange.com e dichiarandosi disponibili a cambiare il proprio nome in "Subway." La scadenza per partecipare è fissata per domani, venerdì 4 agosto. Dopo il termine delle iscrizioni, Subway effettuerà un sorteggio tra tutti i candidati, selezionando il fortunato vincitore. Quest'ultimo avrà quattro mesi di tempo per completare le procedure burocratiche necessarie per cambiare legalmente il nome, e i costi associati saranno coperti direttamente dalla catena di fast food. Una volta ottenuto il nuovo nome, il vincitore avrà diritto al premio: un buono da 50mila dollari valido per i panini della nuova collezione "Deli Heroes".

Questa non è la prima volta che Subway si lancia in iniziative promozionali insolite. L'anno scorso, ad esempio, l'azienda ha premiato i clienti disposti a tatuarsi il logo aziendale con forniture di panini proporzionali alle dimensioni dei disegni. Un fortunato fan di Fort Collins, Colorado, aveva addirittura vinto un buono da 50mila dollari grazie a un tatuaggio colorato di 30 centimetri per 30 centimetri tra le spalle.

Fast food, una tradizione di iniziative unconventional

L'idea di promuovere il proprio marchio in modo insolito non è esclusiva di Subway. Nel 2018, ad esempio, Domino's Pizza in Russia aveva lanciato una campagna simile, offrendo cibo gratis ai clienti disposti a farsi tatuare il logo dell'azienda. La campagna era stata però interrotta dopo appena cinque giorni a causa del grande successo e dell'elevato numero di partecipanti.