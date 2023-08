Il treno mezzo gettonato per l'estate: in 35 milioni l'hanno scelto ad agosto

Sono più di 35 milioni i viaggiatori che nel mese di agosto hanno optato per i servizi ferroviari offerti da Trenitalia per le loro trasferte estive. Questo rappresenta un significativo incremento a doppia cifra, con una crescita del 15% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, agosto 2022. Inoltre, i dati complessivi superano anche le prestazioni dell'estate 2019, l'ultima prima dell'era Covid-19. Il trend positivo per i servizi di mobilità forniti dal Gruppo Ferrovie dello Stato (FS), guidato dall'amministratore delegato Luigi Ferraris, continua, riflettendo il progresso registrato nel 2022 e confermato nei primi sei mesi dell'anno corrente. L'aumento costante della domanda è stato sostenuto ed incentivato durante quest'estate dalla promozione "Summer experience" di Trenitalia.

Sono 35 milioni i viaggiatori che hanno scelto il treno ad agosto

Viaggi in treno: Roma, Milano, Napoli, Torino e Bologna le città più popolari

I viaggi in treno hanno coperto un'ampia gamma di destinazioni, spaziando dalle località di mare alle mete montane, dalle città d'arte ai pittoreschi borghi. E dei 35 milioni di passeggeri di agosto, circa 9 milioni hanno scelto di viaggiare nei fine settimana. Questa riscoperta del viaggio in treno coinvolge anche il pubblico giovane: 3,5 milioni di ragazzi sotto i 15 anni hanno usufruito delle promozioni pensate per le famiglie, viaggiando su treni Frecciarossa, Intercity e Regionali.

Entro la fine dell'estate, si stima che saranno 13 milioni i viaggiatori di età inferiore ai 26 anni ad aver optato per il treno per le proprie vacanze. Riguardo alle grandi città, Roma, Milano, Napoli, Torino e Bologna sono risultate le destinazioni più gettonate, mentre se ci concentriamo sul Sud Italia, le prime posizioni in questa speciale classifica sono occupate dalle città pugliesi di Bari e Lecce.