Patto anti-inflazione. Confcommercio: «Tuteliamo potere d'acquisto delle famiglie»

«Le federazioni della filiera aderenti al nostro sistema associativo hanno manifestato interesse a collaborare al patto anti-inflazione, proposto dal Ministero delle imprese e del made in Italy, per tenere bassi i prezzi dei prodotti di largo consumo. Per questo, Confcommercio ha responsabilmente aderito. Ancora una volta facciamo la nostra parte, anche riducendo i margini operativi, per tutelare il potere d’acquisto delle famiglie. Auspichiamo che questo impegno sia condiviso anche dall’industria». Così Donatella Prampolini, vicepresidente di Confcommercio, commenta la dichiarazione congiunta firmata oggi dal Ministro Urso e dalle associazioni della distribuzione.

Arriva il patto anti inflazione, il comunicato di Confcommercio

Inflazione: 3,1 mln di poveri chiedono aiuto per mangiare

Secondo quanto pubblicato da Coldiretti su dati Fead, intanto, nell'ultimo anno a causa dell'inflazione alimentare (la più alta da quasi 40 anni a oggi) salgono a oltre 3,1 milioni i poveri che hanno chiesto aiuto per mangiare facendo ricorso alle mense per i poveri o ai pacchi alimentari per un totale di 92mila tonnellate di cibo distribuite in 12 mesi.

Gran parte di coloro che hanno bisogno di assistenza sono bambini: L’Italia sta vivendo l’estate a tavola più cara da decenni, e il numero degli under 15 bisognosi di assistenza per mangiare ha superato quota 630mila. Un assistito su cinque, praticamente, è un bambino.