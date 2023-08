Tutta la Brescia più golosa in una guida ai ristoranti e prodotti tipici

Cosa si mangia e cosa si produce a Brescia, Capitale italiana della Cultura 2023 insieme a Bergamo? Per scoprirlo c’è la nuova edizione de “La Guida Brescia a Tavola” nella quale, oltre alla ristorazione, sono presenti produttori ed esercizi del settore enogastronomico cittadino e provinciale, custodi della sapienza dei tempi passati. Nella nuova edizione è presente, infatti, la ristorazione classica, la piccola ristorazione cittadina, le botteghe storiche e le aziende del settore enogastronomico che si sono contraddistinte per la qualità dei loro prodotti.

La nuova guida Brescia a tavola

Bresca a Tavola, più che una guida ai ristoranti in città

Questo nuovo volume, redatto in doppia lingua (ita+en), mostra particolare attenzione al turista italiano e straniero e permettere di conoscere la ristorazione a 360° grazie ad un’ampia presentazione di locali che sono stati scelti in seguito a degustazioni ad hoc. Una selezione che considera con attenzione la cucina del territorio, senza dimenticare le proposte più ricercate. Si possono così trovare piatti e ricette sia della tradizione locale che degli chef rinomati, prodotti tipici e produttori locali. Da sottolineare inoltre che le ricette “della tradizione” sono state redatte con la collaborazione del famoso scrittore bresciano Marino Marini.

I 25 locali del cuore a Brescia della foodblogger Claudia Bonera

Nella guida è presente in modo significativo la ristorazione cittadina e una sezione è stata dedicata a 25 “Locali del cuore”, stellati e non, scelti dalla foodblogger bresciana Claudia Bonera, testimonianza di alta qualità e ricercatezza della cucina bresciana innovativa e contemporanea. Per rendere facile la consultazione i 175 locali scelti in provincia sono ordinati per aree geografiche e, all’interno delle quali, in ordine alfabetico per località e denominazione.

Nella guida Bresca a tavola 40 ricette della tradizione e 80 vini

Quaranta le ricette della tradizione presentate, a cui si affiancano altrettante proposte offerte dai locali rivisitate o realizzate con almeno un ingrediente bresciano. Ottanta vini in abbinamento, quaranta dei quali consigliati dall’esperto sommelier Ais Ermes Fusari Patron di Drink Shop, azienda presente nella provincia di Brescia con 6 store e altrettante enoteche.

Come acquistare la guida Brescia a tavola

È possibile acquistare la Guida Brescia a Tavola nelle Librerie Giunti Al Punto e nelle edicole della città al prezzo di 15€. La potrete ordinare anche online e riceverla comodamente a casa oppure averla in regalo acquistando prodotti food&wine nel negozio online.

Le iniziative per Brescia Capitale della Cultura

Il lavoro messo in campo da Brescia a Tavola non si è però limitato alla guida, ma è stato accompagnato da una serie di iniziative parallele altrettanto importanti finalizzate alla valorizzazione del territorio bresciano in chiave enogastronomica. In occasione di Bergamo e Brescia Capitale della Cultura Italiana è stata, infatti, creata un piccolo ma prezioso strumento cartaceo: “le miniguide” all’interno delle quali sono indicati i ristoranti consigliati con la mappa e la geolocalizzazione: uno strumento prezioso per guidare il turista nella scelta dei locali di qualità di Brescia e circondario. Miniguide utilizzate anche per gli “Itinerari del Gusto” dei singoli territori provinciali, dove segnaliamo ristoratori e produttori aperti al pubblico. La versione cartacea è distribuita negli uffici informativi di Comune e Provincia di Brescia ed in diversi esercizi della città, ma lo strumento è disponibile anche in formato digitale. Interessante anche la Rubrica “Appunti di degustazione” all’interno del “Magazine” di Brescia a Tavola dedicato alle esperienze enogastronomiche dei nostri Cronisti del Gusto - un folto gruppo di amatori (blogger, sommelier e foodlovers) con una bella penna - che settimanalmente visitano ristoratori e produttori in lungo e in largo della provincia. Il Magazine come le miniguide sarà distribuito a pioggia nei pubblici esercizi della città.

La Bresciaatavola Card

Da non dimenticare, infine, la Bresciaatavola Card strumento grazie al quale i privati possono ottenere piccoli sconti nei locali che aderiscono al circuito: un modo semplice ed efficace per farsi conoscere e fidelizzare i clienti. La Bresciaatavola card ed è gratuita fino alla fine del mese successivo l’emissione. Insieme alla card personalizzata, si potranno avere informazioni sugli eventi e manifestazioni in programma nei giorni successivi con cadenza settimanale via mail/whatsapp. Per mantenere attivi i servizi al termine del periodo di prova gratuito è necessario associarsi come pagando la quota annuale di 15€ mezzo Paypal (paypal.me/bresciaatavola). Per i turisti però è previsto la possibilità di scaricare gratuitamente la sola Card digitale – senza la fornitura di servizi informativi – facendone richiesta accedendo alla pagina web collegata al QRCode inserito nelle “miniguide”.