Yoga a Livigno: nel “Piccolo Tibet” è tempo di barefooting

Camminare a piedi scalzi in un bosco per vivere un'esperienza ancora più diretta con la natura. È il cosiddetto barefooting, una pratica in voga da sempre e che tradizionalmente si associa allo yoga. Ascoltare i campi elettromagnetici delle piante camminando a piedi nudi nell'erba. Livigno, cittadina lombarda incastonata tra le Alpi soprannominata il «Piccolo Tibet» è da tempo uno dei «templi» del barefooting. Ed è quindi è pronta ad aprire i suoi battenti ai visitatori che per una settimana vivranno queste intense emozioni, da sabato 29 luglio fino a venerdì 4 agosto 2023, magari soggiornando in due strutture ricettive di eccezione, l'Hotel Lac Salin e il Montivas Lodge .

A Livigno è tempo di praticare lo Yoga e il barefooting

Livigno e il suo antico legame con lo yoga

Era il 1970 quando all’Hotel Lac Salin di Livigno arrivò Maharishi Mahesh Yogi, mistico, filosofo e fondatore della meditazione trascendentale (MT). In fondo le montagne di Livigno ricordavano quelle della sua Himalaya. Erano passati solo due anni da quando i Beatles erano stati nell’ashram di Rishikesh insieme a Donovan e Mia Farrow, dove, oltre dedicarsi allo yoga e alla meditazione trascendentale, avevano anche trovato il tempo di comporre brani che sarebbero poi entrati in negli album The Beatles, Abbey Road e Let It Be.

Il legame tra L’Hotel Lac Salin e la filosofia orientale è ormai storico e si è consolidato nel tempo. A iniziare dalle settimane olistiche con la terapista Lucia Vigiani, maestra di yoga all’Himalayan Yoga Institute, per continuare con le lezioni con Antonio Nuzzo, il più autorevole maestro di yoga italiano e fondatore della Federazione Mediterranea Yoga. Fino all’Osho festival che si è tenuto nel 2012 al Lac Salin. Questa attenzione alle filosofie orientali si è manifestata poi nei trattamenti della prima SPA dell’hotel, il cui nome Mandira SPA, richiamava i templi indu e la loro trascendenza dal mondo materiale a quello spirituale. Ma anche nelle Chakra Room, sorprendenti suite frutto della sintesi creativa tra la filosofia indiana dei sette centri del corpo umano e il feng-shui, l’antica arte geomantica taoista cinese.

Livigno, praticare Yoga nei prati attorno all'Hotel Lac Salin

Dal 29 luglio al 4 agosto Hata Yoga e Natura a Livigno

Dal 29 luglio al 4 agosto sbarca quindi a Livigno “Hata Yoga e Natura”, una vacanza yogica guidata da Sudarshana, insegnante della Scuola Europea di Ananda Yoga di Assisi (è insegnante qualificata dell'accademia per la formazione degli insegnanti di Ananda Hata yoga) e da Manuela Martinez, che fa parlare gli alberi. Manuela, artista, insegnante d'arte, dopo aver sperimentato diverse espressioni d'arte, negli ultimi anni la sua ricerca è concentrata al rapporto con la natura ed in particolare con gli alberi, mettendo a punto pratiche di immersione consapevole nella natura.

Oltre alla pratica quotidiana, compresa la pratica all’alba sulla cima del monte Crap de la Parè, ci saranno pratiche giornaliere di immersione consapevole nella natura, attraverso il barefooting, il dialogo tra le energie invisibili del mondo vegetale, l’ascolto dei campi elettromagnetici delle piante.

Yoga a Livigno: le proposte di soggiorno

Il Piccolo Tibet italiano è la destinazione ideale per chi ama concedersi piacevoli momenti di benessere, praticando Yoga in mezzo ad una natura incontaminata e rilassante.

YOGA & TREKKING ascoltando la musica degli alberi con Sudarshana Hata Yoga soggiornando all'Hotel Lac Salin (680 euro a persona) o al Montivas Lodge (550 euro a persona).

L’offerta nella formula Camp comprende:

Programma Yoga con maestro; libero accesso alla SPA Alpina interna all'Hotel****S di 1.200 metri quadri, con piscina panoramica, idromassaggio salino, Apotheke, sale relax alpine, sauna finlandese, sauna alle erbe, bagno di vapore, cascata di ghiaccio e docce emozionali; Welcome Drink al vostro arrivo in Hotel****S; cena con menu serale di 4 portate, servita nell’elegante ristorante dell’Hotel****S, con alternative tradizionali e del territorio; ricca colazione a buffet, con particolare attenzione ai prodotti tipici locali; programma settimanale di attività, in compagnia della nostra guida Alfredo; Bike Depot & Rent, con bike wash e piccola officina per bike; Lungolivigno Club Card: la tessera che unisce tutte le attività del mondo Lungolivigno e consente di accumulare punti ed utilizzare subito buoni sconto negli Hotel e nelle Fashion Boutique del gruppo Lungolivigno. Welcome bonus di +500 punti;

Formula Yoga (senza pernottamento in hotel):

L’offerta nella formula Yoga ti permette invece di partecipare a singole sessioni del programma (25 euro) oppure a 4 sessioni a tua scelta (80 euro).

Montivas Lodge | Via Saroch, 782/c, 23041 Livigno SO | Tel. 0342990123

Hotel Lac Salin | Via Saroch, 496/D, 23041 Livigno SO | Tel. 0342990166