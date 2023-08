L'enogastronomia è un settore strategico del turismo in Lombardia

Secondo un sondaggio promosso da Regione Lombardia attraverso Aria Spa, l'arte e la cultura rimangono i temi principali per l'attività turistica nella regione, seguiti a breve distanza dall'enogastronomia. L'indagine, condotta tra il 6 e il 20 luglio 2023, ha coinvolto 210 operatori turistici della Lombardia, tra cui consorzi, agenzie di promozione, albergatori e tour operator. L'assessore al Turismo, al marketing territoriale e alla moda di Regione Lombardia, Barbara Mazzali, ha dichiarato che il 64% degli operatori ha indicato l'arte e la cultura come il tema principale dell'attività di promozione per il 2024, seguito dal 55% che ha posto l'enogastronomia come focus principale. Altri temi rilevanti includono attività all'aperto (36%), montagna (25%), lusso (22%) e business (21%).

L'enogastronomia tra i temi principali per l'attività turistica in Lombardia

L'assessore Mazzali: «Lombardia protagonista nell'enoturismo, uno dei settori strategici del mio assessorato»

«Il cibo e il vino sono prodotti caratteristici del nostro territorio che attraggono sempre più turisti sia nazionali che stranieri. La Lombardia è protagonista nell'enoturismo, uno dei settori strategici del mio assessorato» ha sottolineato Mazzali. Riguardo ai mercati di riferimento per lo sviluppo dell'attività turistica, il sondaggio ha rivelato che il 67% degli operatori mira all'Italia come primo mercato, mentre i cinque "mercati focus" successivi sono, in ordine, Germania (53%), Svizzera (43%), Stati Uniti (42%), Regno Unito (37%) e Francia (34%). Altri paesi di interesse sono Paesi Bassi (20%), Scandinavia (18%), Spagna (17%), Austria (17%) e Canada (15%).

Nel 2023 circa 1,7 milioni i wine lovers che sceglieranno la Lombardia come destinazione turistica

Nel panorama delle manifestazioni fieristiche, gli operatori hanno indicato Bit Milano con il 70% delle preferenze e Ttg Rimini con il 56% come gli eventi più rilevanti in Italia. A livello internazionale, le fiere più apprezzate risultano essere, nell'ordine, Wtm Londra, Ib Berlino, At, Dubai, Iltm North America, Imex Francoforte e Iltm Cannes. L'Assessore Mazzali ha infine concluso anticipando i promettenti numeri per il 2023: «Si stima che saranno circa 1,7 milioni i 'wine lovers' che avranno scelto la Lombardia come destinazione turistica, per ricavi stimati in circa 38 milioni di euro».