Turismo Lgbtq+, in Italia vale 8,7 miliardi. E torna la giornata mondiale

Il 10 agosto è la Giornata mondiale del turismo Lgbtq+ 2023. In Italia questo segmento vale 2,7 miliardi in uscita e 8,7 miliardi in entrata, ma i dati non potrebbero essere gli stessi in questo difficile 2023 per venti di regressione in tema di diritti civili in Italia e in Europa.

La Giornata mondiale del turismo Lgbtq+

Promossa dalla Camera di Commercio Lgbtq+ Argentina (Ccglar), e sostenuta da Aitgl Ente Italiano Turismo Lgbtq+ e Elta European Lgbtq+ Travel Alliance, la Giornata Internazionale del Turismo Lgbtq+ è celebrata da 3 anni con eventi, memorie e spunti. Il tema di quest’anno è: “Scoprire, condividere e custodire: turismo Lgbtq+ verso una prosperità sostenibile”.

Turismo Lgbtq+: indotto di 500 miliardi di dollari nel mondo

Il turismo Lgbtq+ ha un indotto di 500 miliardi di dollari nel mondo, 64 miliardi in Europa. In Italia secondo i dati dell’Osservatorio Aitgl il turismo Lgbtq+ verso l’estero si attesta su un fatturato di 2,7 miliardi, mentre il turismo in ingresso in Italia vale 8,7 miliardi (anno 2022).

«È molto importante il focus sul turismo inclusivo - afferma Alessio Virgili, presidente di Elta e di Aitgl- da molto tempo ci agganciamo all’imprescindibile tema della sostenibilità sociale così decisivo in ambito europeo, tanto che nell’economia del turismo in generale sta avendo un ruolo sempre più significativo anche per il viaggiatore stesso. Sono sempre di più le aziende che ci seguono entrando in modo attivo nelle associazioni di categoria, nelle alleanze con il mondo dell’imprenditoria nazionale e internazionale che danno valore a questo segmento turistico».

Per un vero turismo sostenibile servono i fatti

Naturalmente l’inclusività non è ormai solo a parole, ma costituisce un impegno nei fatti: corsi di formazione, co-marketing, certificazioni riconosciute a livello mondiale sono le radici su cui si innesta una corretta accoglienza. Un mondo economico arricchito dalla diversità che può esistere solamente in società civili e libere. «Sarebbe impossibile promuovere questo tipo di turismo dove le persone Lgbtq+ non possono viaggiare in sicurezza, o dove possono sentirsi non accolte adeguatamente» specifica il presidente di Elta e Aitgl.

Come cambia il turismo Lgbtq+ nel 2023?

Tanto più che il turismo Lgbtq+ nel 2023 si è evoluto e sta cambiando. Diventa sempre più importante il numero delle famiglie arcobaleno in viaggio che cercano di evitare problemi burocratici e prediligono stare con altre famiglie, ma ancor prima di essere accettate nelle località dove prenotano le vacanze. Le serie tv hanno ormai tutte almeno un personaggio Lgbtq+ e ognuno ha la sua preferita e desidera visitare le località iconiche dei suoi beniamini. Infine, il movimento turistico nel mese del Pride quest’anno, nel post pandemia, ha toccato livelli mai visti. «Non nascondo la forte preoccupazione per i venti di regressione in tema di diritti civili, anche per la comunità Lgbtq+, che si stanno affacciando in Europa, in Italia e oltre Oceano” afferma Virgili.

«La cancellazione retroattiva della registrazione di bambini nati da coppie omogenitoriali in Italia ha fatto subito il giro del mondo provocando un sentimento di sconcerto nei confronti del nostro Paese e scoraggiando la scelta dell’Italia come meta di vacanza per le famiglie arcobaleno - conclude il presidente - sto poi riscontrando, come non mi capitava da molti anni, quando si iniziò a parlare per la prima volta di turismo Lgtbq+ in Italia, molta reticenza da parte di alcune aziende turistiche italiane che preferiscono non esporsi su certe tematiche in questo momento. Sapremo vedere alla fine dell’anno quanto questo incide nel turismo mondiale e ragionare su quanto si può perdere con ostilità, chiusure e pregiudizi in termini di PIL turistico».