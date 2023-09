L'Italia si posiziona come settimo paese al mondo per consumo di caffè

Secondo uno studio condotto da Pambianco sul mercato del caffè, l'Italia si posiziona come il settimo paese al mondo per il consumo di caffè, con una media di circa 95 milioni di tazzine bevute quotidianamente. A livello globale, il settore del caffè tostato ha raggiunto un valore di circa 120 miliardi di dollari (equivalenti a circa 111 miliardi di euro) nel 2022, con un consumo totale di circa 170,8 milioni di sacchi da 60 kg. Questo si traduce in un incredibile totale di 3,1 miliardi di tazzine di caffè consumate ogni giorno in tutto il mondo.

Il rapporto di Mediobanca prevede un aumento costante nella quantità di caffè consumato nei prossimi anni, con tassi di crescita stimati tra l'1 e il 2 per cento.

Nel 2022, il fatturato non consolidato delle aziende italiane del settore del caffè è stato valutato da Mediobanca a 4,5 miliardi di euro, con un margine Ebitda che rappresenta l'11,6 per cento del fatturato delle aziende italiane del settore. In particolare, si osservano crescite a due cifre per i principali attori del mercato del caffè tostato in Italia, con una tendenza che continua anche nel primo semestre del 2023.